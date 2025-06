Cyklady: Edycja Legandarna - recenzja. Czekając na Odyseję Nolana

Na samym wstępie chciałem się do czegoś przyznać i pewnie rozczarować kilku czytelników. Nie grałem nigdy w oryginalne Cyklady, a Edycja Legendarna to moje pierwsze spotkanie z tą serią. Nie będę zatem w stanie napisać czym różnią się obie gry. Ciężko mi zatem powiedzieć, czy to udane odświeżenie serii czy raczej odgrzanie starego kotleta. Niemniej, Cyklady były i tak fatalnie dostępne w sklepach i miały ponad 15 lat. Myślę, że to uczciwy moment na reedycję.

Cel gry jest zaskakująco prosty – wygra gracz kontrolujący trzy metropolie. A te możemy zdobywać na wiele sposobów. O tym później. Cyklady: Edycja Legendarna to klasyczny bitewniak z nieco mocniej podkreślonymi aspektami ekonomicznymi. Plansza jest ciasna i będziemy musieli walczyć z innymi graczami o dominację. Jeśli nie lubicie bić się z innymi graczami i nie przepadacie za robieniem im przykrości niszcząc ich wojska, to nie będzie to gra dla was.

Od razu chciałbym też zaznaczyć, że Cyklady: Edycja Legendarna to gra ładna. Za nieco ponad 200 złotych dostajemy setki komponentów, zasłonki graczy i bardzo przyjemną modularną planszę tworzącą właśnie tytułowy archipelag. To aspekt, który należy od razu mocno docenić – każda gra będzie nieco inna. Plansza zmienia się co rozgrywkę. Nie jest to zmiana drastyczna, ale z pewnością zmienia trochę strategię. Jeśli jesteście miłośnikami figurek, jak najbardziej można je dokupić. Domyślnie otrzymamy tekturowe pionki na plastikowych nóżkach. Ładne, czytelne i wygodne. I dzięki nim gra kosztuje 200 a nie 500 zł jak to bywa w przypadku licznych tytułów z Kickstartera.

I jak się w to gra?

Sercem rozgrywki jest składanie ofiar bogom, czyli licytacja. Każdy gracz co turę będzie miał bardzo ograniczony zakres ruchu. Aby móc zrobić cokolwiek na planszy, musimy kupić sobie przychylność jednego z bóstw. Dopiero to odblokowuje nam możliwości ruchu. Jeśli kilku graczy będzie chciało więc zrobić to samo, to nie będzie to wykonalne. Wygra ten, który przeznaczy więcej funduszy na zajęcie swojego miejsca. I niemal na pewno nie powtórzy tego wyczynu w następnej turze. I tak kolejno: Ares pozwoli nam rekrutować wojsko i poruszyć się nim na planszy. Atena pozwala na rekrutowanie filozofów i budowanie uniwersytetów. Dzięki Zeusowi zbudujemy świątynie i zrekrutujemy kapłanki. Posejdon zapewni nam flotę i możliwość jej przemieszczenia. Hera pozwala rekrutować bohaterów (znanych z mitów herosów) oraz kupować najemników. A Apollo daje nam dwie sztuki złota i pozwala rozbudować część mapy i niewiele więcej.

Oczywiście nie będę wdawał się w szczegóły zasad. Ważne jest to, że Apollo to tak naprawdę spasowanie tury i zawsze któryś gracz będzie musiał go wybrać. Cześć bogów będzie bowiem niedostępna – zależnie od liczby graczy. Czasami jedyną strategią jest wybranie Apolla, odzyskanie funduszy i spróbowanie szczęście w następnej turze, kiedy pula bogów się zmieni. Cyklady naprawdę wymagają dużej dozy myślenia strategicznego i zmuszają do niecodziennych zagrać. Dla przykładu, nie ma nic złego w całkowitym wycofaniu wojsk z terenu zagrożonego atakiem, jeśli wiemy, że przez licytację przeciwnik nie będzie w stanie wyprowadzić ataku, bo Ares nie jest akurat dostępny. Takich niuansów jest mnóstwo!

Do tego wszystkiego dochodzi mnóstwo losowości w postaci mitycznych stworzeń, które możemy rekrutować w trakcie gry (chyba, że akurat wylądowaliśmy na Apollu oczywiście). Efekty są przeróżne – potężny Minotaur potrafi być ważnym elementem naszej armii, a Harpia zniszczy jedną jednostkę jako efekt jednorazowy. Pula jest dość spora i dodaje do gry mnóstwo nieprzewidywalności. Cyklady przestają być dzięki temu taką rasową grą strategiczną do rozwiązania z Excelem, a zaczyna się sporo blefu, polityki i negocjacji.