Cat Quest III - recenzja. Korciarze szczuraibów

Jeśli miałbym wskazać najbardziej oczekiwane przeze mnie gry tego roku, Cat Quest III zdecydowanie nie znalazłby się na takiej liście. Powód jest w zasadzie prosty. Do niedawna seria autorstwa studia The Gentlebros była mi w zasadzie obca. Dlatego też niniejsza recenzja Cat Quest III powstała z perspektywy osoby, która wcześniej nie miała styczności ze wspomnianym cyklem.

Po skończeniu “trójki” wiem natomiast, że koniecznie muszę nadrobić zaległości. Choć patrząc na średnią ocen w serwisie Metacritic, gdzie Cat Quest ma raptem 74 procent, a Cat Quest II niewiele więcej, bo 76 oczek, odnoszę wrażenie że Cat Quest III to zdecydowanie najlepsza część serii. Wydaje się, że nie wymyśla ona koła od nowa, ale oferuje ewolucję pomysłów opracowanych z myślą o poprzedniczkach. Na pierwszy plan wysuwają się przede wszystkim morskie tereny, które możemy nie tylko eksplorować, kierując własnym statkiem, ale także brać udział w bitwach z udziałem innych okrętów. Ale zacznijmy od początku.

O co tu chodzi?

Cat Quest III to kolejna odsłona humorystycznych RPG-ów akcji. Jak już pewnie zdążyliście dostrzec, zarówno tytuł recenzji, jak i zwrot znajdujący się we wstępie są dość oryginalne. Chciałem w ten sposób nawiązać do występujących w grze dialogów i opisów przedmiotów. Co prawda produkcja dostępna jest wyłącznie po angielsku, jednak nawet z jego podstawową znajomością będziemy w stanie zrozumieć żarty twórców, którzy wielokrotnie przekręcają słowa czy też bawią się językiem, powodując tym samym uśmiech na twarzy odbiorcy. Przykłady? Proszę bardzo - by przejść do kolejnego okna dialogowego, trzeba nacisnąć przycisk “A” opisany jako “fast furward”. Innym razem z kolei stawiając czoła przeciwnikowi zobaczymy, że nazywa się on “Pi-rat boss”. Tak, tak, w Cat Quest III naszymi głównymi wrogami będą między innymi szczury.

Szczury, szczurami. Ale co jest celem rozgrywki samym w sobie? Cat Quest III opowiada o poszukiwaniach tajemniczego skarbu. Oczywiście nie tylko my próbujemy go znaleźć, co strasznie komplikuje sprawę. Z drugiej jednak strony całość została skonstruowana w taki sposób, by tylko do pewnego stopnia zaskoczyć nas pewnymi zwrotami akcji. Historia jest mimo wszystko raczej nieskomplikowana i przewidywalna, co w przypadku takiej gry, jak Cat Quest III, jest dużą zaletą, a nie wadą. Bardziej poważna czy też rozbudowana opowieść nijak nie komponowałaby się z żartobliwym charakterem produkcji i kolorową oprawą graficzną.

Świat gry w Cat Quest III jest całkowicie otwarty, choć mamy tutaj naturalne blokery w postaci wrogów, którzy są na znacznie wyższym poziomie doświadczenia. Eksplorując poszczególne lokacje można odnieść wrażenie, że zwiedzamy trójwymiarową makietę, która imituje oddany do naszej dyspozycji teren. W istocie jest on stosunkowo niewielki, ale wystarczający. To ciekawa odskocznia po tytułach, które pozwalały nam na przemierzanie ogromnych, niekiedy wręcz aż do przesady, połaci terenu. Tutaj wszystko jest spójne i bardzo blisko siebie.

Co ważne, poza obszarami lądowymi i morskimi w Cat Quest III trafiamy także do lochów. Niekiedy z perspektywy izometrycznej całość zmienia się w dwuwymiarową platformówkę, co stanowi ciekawe urozmaicenie rozgrywki. Tym bardziej, że niekiedy w ten sposób nie tylko idziemy przed siebie, zbierając przedmioty, ale także walczymy z napotkanymi przeciwnikami i bossami. Skoro o tych ostatnich mowa, to pomimo faktu, że niekiedy mierzymy się wielokrotnie z tymi samymi “szefami”, poszczególne walką są niezwykle różnorodne i pomysłowe. Do tego stopnia, że w jednym z nich nie możemy bezpośrednio atakować potworów, ale… musimy zwabić je w pułapkę. Innym razem z kolei przeciwnik pada od jednego ciosu, a kolejny nieźle daje nam w kość.