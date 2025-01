Recenzja Dynasty Warriors Origins - burzliwe początki historii Trzech Królestw

Dynasty Warriors Origins to świetny sposób na to, aby spróbować przyciągnąć do serii zupełnie nowych graczy. Okazuje się, że szansa na to jest i to spora, ale...

Z grami z gatunku Musou jest tak, że albo uwielbia się je do totalnie, albo kompletnie nie widzi się w nich elementów na tyle interesujących, aby po nie sięgnąć. I co ciekawe nawet fakt, że przez te wszystkie lata mimo różnych ocen recenzentów nadal mocno utrzymują się oraz mają swoje oddane grono fanów.

Dynasty Warriors Origins ma być dla serii tak naprawdę tym, czym Yakuza 0 dla fanów Kazumy Kiryu – prequelem, który z jednej strony ma podłechtać weteranów rozstawiania żołnierzy przeciwnika po kątach na polu bitwy, a z drugiej sposobem na zainteresowanie serią nowych graczy. Przecież jeśli nie sięgną po poprzednie gry z serii, to jest duża szansa na to, że nowe gry będą chcieli ogrywać. Ewentualnie otworzy to możliwość tworzenia remasterów czy remake’ów.

Czy to się udało? Powiedziałbym, że nawet lepiej niż myślałem, choć można mieć cały czas wrażenie, że można było z tego wszystkiego wyciągnąć nieco więcej głębi znanej z poprzednich gier.

Dobrze znane klimaty i sporo do odpakowania po drodze…

Cały czas grając w Dynasty Warriors Origins próbowałem sobie odpowiedzieć na bardzo proste pytanie: „W jakim stopniu muszę wiedzieć o co chodzi, aby dobrze się bawić?”. I odpowiedzi jest kilka.

Jeśli założymy, że graliście w poprzednie części Dynasty Warriors, to takie „origin story” bohaterów tego świata przyjmiecie z delikatnym uśmiechem na ustach, a ewentualne twisty nie będą aż tak szokować. Po prostu pewne rzeczy wydarzyć się po prostu muszą tak, jak pierwsze spotkanie Kazumy Kiryu i Goro Majimy – te wszystkie późniejsze legendarne pojedynki i bitwy to zupełnie inna historia.

Z drugiej strony jeśli nie graliście w Dynasty Warriors, ale kojarzycie klimat historii ze świata Trzech Królestw, to właściwie również dacie radę ze zrozumieniem powiązań między bohaterami oraz ideom, które przyświecają ich wizji tego świata. Co prawda nadal możecie być przytłoczeni liczbą postaci, które przewiną się przez historię, ale z czasem ich zrozumienie będzie coraz łatwiejsze. Tym bardziej, że główny bohater Dynasty Warriors Origins w teorii jest „człowiekiem spoza układu”, więc o wyrobienie sobie ewentualnych ulubieńców z poszczególnych stron konfliktu będzie łatwiejsze.

Najtrudniej będą mieli natomiast ci, których ani pierwszy podpunkt, ani drugi podpunkt nie obowiązuje. O ile na początku można mieć wrażenie, iż ma się kontrolę nad rozumieniem kto jest kim, to z czasem, gdy obok władców frakcji oraz ich najbliższych sprzymierzeńców zaczynają się pojawiać kolejni wojownicy… sytuacja staje się coraz trudniejsza. Na szczęście z czasem przychodzi pewna stabilizacja, ale o tym mówić dalej nie będę, bo spoilerów przecież nie chcemy.

Najważniejsze jednak jest to, o czym wspomniałem chwilę wcześniej – prowadzony przez gracza główny bohater to postać spoza tego dość poplątanego towarzystwa, która właściwie nie pamięta dlaczego jest nazywana Strażnikiem Pokoju oraz postacią, która mocno wpłynie na późniejszą przyszłość Królestwa Han. Krok po kroku na początku jako najemnik, a z czasem jako coraz ważniejszy dowódca nie tylko poznajemy historię poszczególnych bohaterów, ale również dowiadujemy się coraz więcej na temat własnej przeszłości. A wszystko to przeplatane mniejszymi lub większymi bitwami, w których bierzemy udział ucząc się również jak zarządzać tym wszystkim w czasie rzeczywistym.

Oczywiście rozwalanie żołnierzy oraz ich przywódców liczonych w tysiącach w zestawie.

I tak podzieloną rozgrywkę na część fabularną, bitewną oraz eksploracyjną (podróżowanie po mapie, szukanie dodatkowych zadań itp.) otrzymujemy w Dynasty Warriors Origins, a całość jest mimo początkowego chaosu dość prosto poukładana i prowadzi gracza z punktu A do punku B będąc również grą bardziej skrojoną pod dzisiejszego gracza. Nie oznacza to jednak, że przebicie się przez to kampania jest nagle krótsza, bowiem pokonanie jej w trybie Story Mode zajęło mi jakieś 36 godzin z czyszczeniem mapy (zdobywanie dodatkowych straży do bitew, zbieranie kryształów pod gemy itp.), a i zapominając się w trakcie bitwy, że są pewne rzeczy do zrobienia również sprawiało, iż trzeba było wrócić do odpowiedniego punktu z tych 20-30 minut ciągłej walki. Dodając do tego kilka wyborów fabularnych jest szansa, że przy Dynasty Warriors Origins spędzicie całkiem sporo czasu, a syndrom jeszcze jednej bitwy wchodzi tutaj z niebywałą łatwością – nic bowiem tak dobrze nie rozluźnia jak starcia wszyscy na jednego… gdzie to ten jeden jest największym zagrożeniem.

Niby prościej lepiej, ale…

Rozkładając wszystko na czynniki trzeba powtórzyć to, o czym wspomniałem nieco wyżej – w odróżnieniu od poprzednich odsłon Dynasty Warriors najnowsza gra jest na wielu płaszczyznach o wiele prostszym do okiełznania doświadczeniem począwszy od tego jak rozwijamy naszego bohatera po przechodzenie od misji do misji.

Całość bowiem opiera się w największym stopniu na zdobywaniu kolejnych poziomów doświadczenia we władaniu bronią, późniejszym zdobywaniu punktów umiejętności i wydawaniu ich w drzewkach, jak również tworzenia buildu składającego się z odpowiedniej broni, zestawu umiejętności oraz doboru amuletów. Jeśli jeszcze dorzucimy do tego możliwość synergii z innymi bohaterami (o tym za chwilę) oraz łączenia ataków musou z extreme musou… to wychodzi z tego dość zaawansowana do czyszczenia zabawa, w której zakopią się ci, którzy krok po kroku lubią mieć zero ewentualnych zadań w swoich tabelkach ze zleceniami.

I teraz z jednej strony to uproszczenie łapania poziomów oraz umiejętności poprzez kolejne poziomy specjalizacji nie wyklucza grindu – ten się pojawia i o ile korzystanie np. z Podao czy włóczni nie wyklucza zdobywania poziomów na innych specjalizacjach. Co prawda tego doświadczenia wpada mniej, ale zawsze ono wpada i nawet w późniejszych etapach rozgrywki wychodziło tak, aby mniej więcej być na podobnym poziomie doświadczenia, który niezbędny jest do rozpoczęcia bitwy.

Nie mniej jednak najważniejsza w tej zabawie jest strategia w trakcie bitew, kontrolowanie mapy oraz tego, co mówią inni dowódcy nawet będąc w ferworze walki słuchając nowych aranżacji kultowych utworów takich jak EVE czy ARENA. Podobnie jak kontrolowanie morale oraz wykonywanie zadań, które mogą przechylić szalę zwycięstwa na naszą korzyść, bowiem dobre samopoczucie żołnierzy to nie wszystko.