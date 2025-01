Conscript - recenzja. I wojna światowa, ale to Resident Evil

Jeśli w grach nade wszystko cenicie sobie klimat i angażujące mechaniki, a w dodatku nie przeszkadza wam pixel-artowe retro, to nie mogliście lepiej trafić. Conscript wciągnie was bez reszty.

Ten hit zrobiła jedna osoba

Być może jedną z produkcji, które umknęły wam w 2024 roku jest Conscript, czyli wojenna gra akcji inspirowana pierwszymi odsłonami kultowej serii Resident Evil stworzona przez Jordana Mochiego. Prace nad tym tytułem trwały aż 7 lat, ale wynik jest naprawdę godny podziwu. Choć autor popełnił kilka błędów, ostatecznie można uznać, że mamy do czynienia z jednym z najlepszych “indyków” ostatnich lat. To niekoniecznie zasługa kapitalnego scenariusza, ale wciągającej rozgrywki opartej na doskonale znanym schemacie, lecz osadzonej w zupełnie innych realiach. Ale po kolei.

Conscript

Jak to wygląda!

Conscript przykuwa wzrok od pierwszej chwili za sprawą świetnie zrealizowanej, utrzymanej w pixel-artowym stylu oprawy wizualnej, która przywołuje na myśl produkcje wydawane przed wieloma laty. Utrzymana w konwencji retro grafika może się podobać, tym bardziej że autor żongluje między akcją osadzoną w czasach I wojny światowej, a konkretniej w 1916 roku podczas bitwy pod Verdun, a innymi okresami, o których nie chciałbym wspominać, by nie psuć nikomu zabawy. Tak czy inaczej warto zaznaczyć, że fabuła - choć nie pretenduje do Oscara - naprawdę intryguje i kolejne niuanse fikcyjnej opowieści osadzonej w trakcie wydarzeń historycznych śledzi się z zaciekawiem. Zwłaszcza, że główny wątek jest dość osobisty. Wcielamy się bowiem w postać żołnierza imieniem Andre, który w okopach szuka swojego zaginionego brata Pierre’a, także biorącego udział we wspomnianym konflikcie.

Na wojnie nikt nie będzie cię trzymał za rękę

Umieszczenie tytułu Resident Evil na samym początku niniejszej recenzji nie jest bynajmniej click-baitowym chwytem. W istocie recenzowana produkcja, pod względem mechaniki rozgrywki, wykorzystuje motywy znane fanom ikonicznej serii Capcomu. Oznacza to, że kampania fabularna została podzielona na rozdziały, a w każdym z nich trafiamy do rozmaitych lokacji, które w dużym stopniu poblokowane są a to zamkniętymi drzwiami (otwiera się je np. od drugiej strony czy też poprzez wykorzystanie odpowiednich przedmiotów), szyframi, pororzucanym gruzem czy na wiele innych sposobów. W związku z tym konieczna jest uważna eksploracja poszczególnych obszarów i regularne zerkanie na mapę terenu (choć nie zawsze jest ona dostępna od początku, niekiedy musimy ją uprzednio znaleźć, by nie działać po omacku). Szkoda tylko, że owa mapa - skądinąd dokładna - nie wskazuje miejsca, w którym obecnie się znajdujemy.

Conscript