Captain Blood - recenzja gry. Wehikuł czasu to nie jest cud

Kiedy w 2003 roku firma Akella zapowiadała Age of Pirates: Captain Blood, czyli przygodową grę akcji inspirowaną powieściami Rafaela Sabatiniego o XVII-wiecznym piracie Peterze Bloodzie, nikt nie mógł przypuszczać, że będzie to jeden z najdłużej powstających tytułów w historii. Produkcja miała zadebiutować trzy lata później w wersjach na PC oraz konsole Xbox, lecz zdecydowano się przenieść ją na Xboksa 360. Liczne problemy techniczne, zmiany koncepcji oraz spory prawne doprowadziły do wielokrotnego opóźniania premiery. W 2010 roku Kapitan Blood był gotowy, aby pokazać się światu, niemniej ostatecznie projekt anulowano z powodu niejasności dotyczących praw własności intelektualnej między wydawcą, a producentem.

W czerwcu 2024 roku ogłoszono, że gra Captain Blood ostatecznie ujrzy światło dzienne dzięki współpracy studiów Seawolf Studio i General Arcade oraz wydawcy SNEG. Oczywiście w międzyczasie zmieniła się lista platform docelowych, gdyż produkcja ukaże się 6 maja 2025 roku na PC oraz konsolach Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 i Switch. Gra, która przecież mogła już dawno zostać pogrzebana i zapomniana ostatecznie trafia na rynek w formie, która przywołuje na myśl erę, kiedy to przesiadaliśmy się z telewizorów CRT na LCD, a więc czasy dawno minione, choć wspominane z łezką w oku. Czy z łezką w oku grałem natomiast w Captain Blood? Raczej nie, ale zacznijmy od początku.

Kapitan Blood wkracza do akcji

Historia przedstawiona w grze Captain Blood jest dokładnie taka, jak można się spodziewać. Prosta z przewidywalnym zakończeniem i oczekiwanymi zwrotami akcji, z kiczowatymi postaciami i dość kiepskimi dialogami. Voice-acting również nie stoi na najwyższym poziomie, ale mimo to niejednokrotnie uśmiechnąłem się pod nosem, bo… No właśnie. Ta gra przywołuje wspomnienia. W tym miejscu od razu warto zaznaczyć, że jeśli nie macie w pamięci długich sesji z przygodowymi grami akcji ze statycznymi czy też ruchowymi kamerami (ale nie zawsze umieszczonymi za plecami głównego bohatera) z czasów PlayStation 2 i pierwszego Xboksa, a także ich następców, to po uruchomieniu Captain Blood od razu zadacie sobie jedno ważne pytanie: co to w ogóle ma być?

Captain Blood

W istocie Captain Blood sprawia wrażenie produkcji, która miała ukazać się niemalże 20 lat temu, ale ktoś o niej wówczas zapomniał i kliknął przycisk “opublikuj grę” właśnie teraz. I, co najciekawsze, w pewnym sensie tak właśnie jest. Chociaż patrząc na grafikę czuć klimat tamtych czasów, pod względem oprawy wizualnej Captain Blood prezentuje się oczywiście lepiej niż produkcje dostępne na rynku dwie dekady temu. To trochę tak, jakby ktoś jednak wydał Captain Blood zgodnie z planem w 2006 roku, a teraz zdecydował się na remaster tytułu (i tak to w sumie wygląda, jeśli spojrzymy sobie na pierwszy trailer Age of Pirates: Captain Blood). Rozdzielczość obrazu jest wyższa, tak samo jak jakość tekstur, poprawiono także płynność animacji, ale patrząc na twarze poszczególnych bohaterów czy też obiekty otoczenia można jednak kręcić nosem z myślą “wolałbym jednak remake”. Ale nie ma remake’u, nie ma remastera - Captain Blood debiutuje jako nowa gra w 2025 roku.

Staroszkolny gameplay

Napisałem już o samej historii, która w mojej ocenie stanowi jedynie pretekst do zabawy, wspomniałem także o niezbyt imponującym wyglądzie produkcji, czas zająć się mechaniką rozgrywki. Ta w zasadzie sprowadza się do przemierzania kolejnych, liniowych poziomów i eliminowania napotkanych przeciwników. Możemy wyprowadzać lekkie i ciężkie ataki, a nawet łączyć je w potężne kombinacje. Kapitan Blood robi ponadto użytek z broni palnej, ale nie zabije nikogo przy pomocy tejże, gdyż - jak w Bloodbornie - stanowi ona jedynie dodatek do broni białej i pozwala na wytrącenie oponentów z równowagi. W grze nie ma żadnych łamigłówek, ale za to sporo tu fragmentów wymagających czy to aktywowania jakiegoś mechanizmu, czy też wyważenia drzwi.

Captain Blood

Poza zwiedzaniem lokacji na lądzie w Captain Blood mamy także bitwy morskie. Wówczas nasze zadanie sprowadza się do unikania wrogich pocisków na pokładzie statku, gdzie także pokonujemy wrogów. Musimy ponadto korzystać z dział, by zatapiać napierające na nas statki (istnieje również opcja niszczenia łodzi, co z kolei sprawi, że oponenci nie dostaną się na pokład i unikniemy walki wręcz). Do tego wszystkiego dochodzą okazjonalne, ale mimo wszystko obecne konfrontacje z bossami. Te, jak przed 20 laty, zawierają oczywiście sekwencje QTE (nazywane tutaj “interaktywnymi”), które pojawiają się także w innych momentach kampanii.

Różnorodnie, ale jednak nie do końca…

O ile w przypadku samych lokacji nie można narzekać na nudę, bo regularnie zmienia się sceneria (a to las, a to ulice miasta, jakaś posiadłość, itd.), za co twórców należy oczywiście pochwalić, o tyle od samego początku aż do końca rozgrywki tłuczemy nieustannie tych samych wrogów. Robi się to najzwyczajniej w świecie nudne, tym bardziej że za pokonywanie przeciwników otrzymujemy złoto, które nota bene znajdziemy także w skrzynkach, lecz musimy je wydawać przede wszystkim na większy pasek zdrowia głównego bohatera, a dopiero w dalszej kolejności na odblokowanie kombosów. Z tych ostatnich można ponadto oczywiście zrezygnować, decydując się na zakup ulepszeń, dzięki którym protagonista będzie nosił przy sobie więcej granatów czy też jednorazowo wystrzeli więcej pocisków z karabinu.

Captain Blood