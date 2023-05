Blaski i cienie kooperacji, czyli wspólne granie okiem deweloperów

Ile razy słyszeliście podobną opinię jakiegoś gracza? Niby niewinne zdanie, ale pokazuje dwie rzeczy. Granie z kimś (prawie) zawsze jest ciekawsze, a kooperacja to po prostu dodanie do rozgrywki drugiej osoby. Perspektywa dewelopera potrafi być jednak zupełnie odmienna. Dla wielu z nich co-op to furtka do wielkiego sukcesu komercyjnego, ale również ogromne wyzwanie designerskie i technologiczne. Aby lepiej poznać ten proces i dobrze Wam go przybliżyć rozmawiałem z kilkoma polskimi studiami, które mają spore doświadczenie na tym polu. O kulisach tworzenia trybu kooperacji opowiedzieli mi deweloperzy z takich ekip jak Techland, Creepy Jar czy Big Cheese Studio.

Tryb kooperacji znany jest w branży od bardzo wielu lat i zbudował popularność mnóstwa produkcji. Z jednej więc strony ogromny sukces It Takes Two mógł zaskoczyć, z drugiej potęga co-opa nie jest niczym nowym. W Polsce o temacie zaczęło się dużo mówić po słynnej aktualizacji Green Hell. Początkowo gra posiadała tylko tryb dla pojedynczego gracza, który pozwolił temu survivalowi odnieść spory rynkowy sukces. Dopiero jednak co-op spowodował eksplozję popularności, a co za tym idzie wielką sprzedaż i tytuł giełdowego prymusa dla studia Creepy Jar, dzisiaj jednego z najwyżej wycenianych polskich deweloperów. W rozmowie ze mną Grzegorz Piekart, CFO Creepy Jar wspomina moment premiery co-opa.