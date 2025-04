Ark Nova - recenzja. Budujemy zoo

Ark Nova to gra o naprawdę przecudnej tematyce. Budujemy bowiem zoo. Ale takie nowoczesne, dbające o ekologię i przyciągające odwiedzających. Autor zrobił bardzo dobry research i Ark Nova jest bardzo realistyczna. Karty zwierząt są szczegółowe, gra bardzo mocno podkreśla aspekt ochrony przyrody oraz pozyskiwania środków. Naprawdę możemy wczuć się w menedżerów całkiem nieźle prosperującego zoo. Dodatkowo, grafiki są śliczne. Cały motyw graficzny jest spójny i po prostu przyjemny dla oka. Od razu chciałbym podkreślić, że Ark Nova to gra ładna – komponenty są wysokiej jakości i całość jest atrakcyjna wizualnie.

Pod względem mechaniki, to ciężka gra typu euro. Naprawdę ciężka, ilość zasad może nas trochę przytłoczyć. W dodatku to klasyczne euro, interakcja z innymi graczami jest okrojona niemalże do niezbędnego minimum. Każdy układa swój własny pasjans i wygra ten, kto ułoży go szybciej. Ma to swoje wady jak i zalety. Miłośnicy mocnych kompetytywnych tytułów po prostu Ark Novą się znudzą. Ale jak lubicie się zrelaksować bez przesadnego stresu i emocji, to odnajdziecie się tutaj jak w domu.

Kilka słów o zasadach

Staram się zwykle wytłumaczyć chociaż pokrótce zasady gry, którą recenzuję. W Ark Nova nie ma to jednak sensu, bo tekst przestałby być atrakcyjny dla czytelnika. Przedstawię więc taki mocno uproszczony skrót, bez zagłębiania się przesadnie w niuanse i detale poszczególnych mechanik.

Przede wszystkim, każdy gracz ma swoją własną planszetkę na której możemy umieszczać wybiegi dla zwierząt. Wymaga to od nas całkiem niezłego planowania przestrzennego – na planszach są liczne bonusy, potencjalne synergie ale też wymagania. Plansza przy okazji trochę nas ogranicza – Ark Nova to gra w której od samego początku musimy liczyć się z tym, że nie będziemy w stanie wykonać wszystkich potencjalnie dostępnych opcji.

Skoro mamy już wybiegi, to trzeba zapełniać je zwierzętami. Znajdziemy je w kartach i oczywiście musimy opłacić ich koszt przy zagraniu. Klasyka. Zagrane zwierzęta zwiększają atrakcyjność naszego zoo, a większa atrakcyjność to większy dochód i więcej pieniędzy na zagranie nowych zwierząt. Mechanizm jest samonapędzający się i łudząco podobny do Terraformacji Marsa.

Ostatnia ważna mechanika to sam system wykonywania tur – mamy pięć akcji: budowa, zwierzęta, sponsorzy, karty oraz stowarzyszenie. Przesuwają się one w kolejce na polach od jednego do pięciu, które przy okazji wyznaczają ich siłę. Jeśli potrzebujemy więc wykonać akcję budowa o sile 4, karta budowy musi znaleźć się na polu 4 albo 5. A po zagraniu wraca na jedynkę, przepychając wszystkie inne karty o jeden w górę. Ark Nova zmusza nas w ten sposób do inteligentnego planowania swoich ruchów.

W międzyczasie mamy szereg innych mechanik, bardzo ważnych dla przebiegu gry. Możemy wspierać projekty ochrony przyrody, nawiązywać współpracę z uniwersytetami, pozyskiwać zoo partnerskie, budować egzotyczne budowle czy też namawiać sponsorów na inwestycję w nasze zoo. Tłumaczenie nie ma sensu, ale warto odnotować: opcji jest mnóstwo. W Ark Nova musimy zrobić coś naprawdę wybitnie źle, żeby nie móc wykonać żadnego sensownego ruchu. Jakaś ciekawa opcja znajdzie się zawsze. Gra jest też mocno oportunistyczna – musimy dopasować się do kart a nie dopasowywać karty do strategii.

I jak się w to gra?

Ark Nova to dość długa gra – dwie godziny na rozgrywkę to absolutne minimum. Niemniej czas płynie nam szybko. Wszystkie mechaniki są złożone tak doskonale, że nie widać żadnych szwów. Progresja jest naturalna i sprawia bardzo wiele radości. Jeśli graliście jednak dużo w planszówki, to wszystko to już widzieliście. Gra nie jest przesadnie oryginalna i nie jest to dzieło geniuszu. To doskonale odrobiona praca domowa, która garściami zaczerpnęła ze znanych tytułów i złożyła z całości coś lepszego, ale mniej kreatywnego.

Co ciekawe, sama gra nie jest aż takim klasycznym euro w którym mamy ustaloną liczbę tur i musimy ugrać jak najwięcej punktów. Zamiast tego to wyścig – partia kończy się natychmiast, kiedy jeden z graczy osiągnie pewien oznaczony i niebyt łatwy do przewidzenia pułap punktów. Najczęściej też ta osoba od razu wygra grę. I równie najczęściej okazuje się, że po prawie trzech godzinach partia skończyła się o jedną kartę za wcześniej od wygranej innego gracza, któremu zabrakło jeden tury. O ile sama rozgrywka jest niezwykle przyjemna, to końcówka zostawia nuty frustracji i rozczarowania.

Sporym problemem jest też losowość – bardzo często klaruje nam się w głowie strategia, ale zwyczajnie nie mamy, jak jej kontynuować. Zagrałem w Ark Novę ponad dwadzieścia partii i w wielu z nich miałem wrażenie, że co prawda idzie mi dobrze, ale mam po prostu szczęście i zagrywam nieco bezmyślnie karty, które dobieram na rękę. W jeszcze innych nawet gdybym chciał, nie miałem jak sensownie konkurować z przeciwnikami. Niemniej, cały czas gra okazywała się bardzo przyjemna, więc ciężko się przestanie frustrować.