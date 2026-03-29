All In: Wizjonerzy - recenzja. Nie grajcie w pokera z jasnowidzem

All In: Wizjonerzy to kolejna wariacja na temat pokera. Czy w tym temacie da się jeszcze powiedzieć cokolwiek nowego?

Poker to pewnie jedna z dziesięciu najpopularniejszych gier na świecie, którą kojarzy chyba każdy kto trzymał w ręku talię kart. Od dawna mamy więc mnóstwo planszówek, które zgrabnie i nieco mniej zgrabnie wykorzystują pokerowe motywy. All In: Wizjonerzy to nowa propozycja od wydawnictwa Next Move Games (w Polsce grę wydał Rebel), która podtrzymuje ten trend. Swoją drogą, jest to też gra, którą wydawnictwo złamało długo utrzymujący się cykl wydawania gier z czteroliterowymi tytułami, a szkoda, portfolio wyglądało ładnie.

All In: Wizjonerzy to gra dla od dwóch do pięciu osób o raczej niskim poziomie trudności. Nie ma też nic wspólnego z hazardem, mimo korzystania z motywów pokerowych. Premiuje raczej dobrą pamięć i szacowanie. W sumie, to dość podobnie do prawdziwego pokera, ale przynajmniej nie gramy na pieniądze tylko zdobywamy specjalne runy. Fabularnie, jesteśmy dodatkowo jasnowidzami. Ale żeby nie było nam zbyt prosto, to gramy z innymi jasnowidzami i wygra ten, kto zobaczy wynik najjaśniej.

No i o co tutaj chodzi?

Fundamentem gry jest talia kart, niby takich podstawowych, ale nie do końca. Przede wszystkim, twórcy zadbali o naprawdę ładne motywy graficzne i zamiast klasycznych dzwonków czy pików mamy drzewka i żuki stylizowane na znane nam symbole. Identyfikacja wizualna jest prosta, ale mamy coś nowego.

Co więcej, każda karta ma z boku dodatkowe zasady, dostępne po zagraniu jej na pole gry. Ale o tym później. Zwykła szóstka karo może więc pozwolić nam na dobieranie kart, wymianę, pozyskanie run, podejrzenie kilku kart i ogólnie na całkiem fajną manipulację.

Każdy gracz otrzymuje pięć kart i w swojej turze decyduje, czy zagrywa kartę, pasuje, czy odważnie idzie „all-in”. Chociaż te all-in to trochę marketingowy chwyt, bo nie jest to wcale aż tak odważna decyzja jak w pierwowzorze. Niemniej, fajnie krzyknąć “all-in” przy stole. Nie możemy jednak przesunąć sterty żetonów, przez co tracimy trochę efektu dramatycznego.

Zagrywając kartę, kładziemy ją odkrytą w obszarze gry i rozpatrujemy jej efekty – niektóre są obowiązkowe, inne opcjonalne, ale wszystkie mogą zmieniać układ sił na stole. Jeśli mamy na ręce za dużo kart, musimy przy okazji odrzucić nadmiarowe – przy czym odrzucane karty pozostają odkryte, więc przeciwnicy śledzą czego nie ma już w grze. To najcenniejsze źródło informacji, które potrafi wiele powiedzieć o rozgrywce. Pasowanie pozwala spokojnie obserwować innych – wtedy wierzchnia karta z talii trafia do obszaru gry, a my nie tracimy kolejki. O dziwo, po pasowaniu można jeszcze dalej grać. Nazewnictwo jest bardzo mylące dla pokerzystów. Natomiast zagranie „all-in” to odłożenie wszystkie swoich karty zakrytych a w kolejnych turach automatyczne dobranie nowych z talii.