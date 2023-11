Achilles: Legends Untold - recenzja. To całkiem niezła gra, ale…

Wiecie już, że toruńskie połączenie Diablo i Soulsów nie wypadło idealnie. Sprawdźcie więc, co zagrało, a co nie w debiutanckiej grze polskiego studia Dark Point Games.

Słowem wstępu

Kiedy w maju zeszłego roku (to półtora roku temu!) opublikowałem swoje pierwsze wrażenia z Achilles: Legends Untold napisałem w nich, że gra niewątpliwie ma ogromny potencjał, ale o tym, czy stanie się hitem przekonamy się dopiero za jakiś czas. I ten czas właśnie nadszedł, bo tytuł autorstwa Dark Point Games z Torunia ujrzał światło dzienne w wersji 1.0. Naprawdę chciałbym, żeby w ramce końcowej widniała “dziewiątka”. Tyle tylko, że muszę wystawić niższą ocenę, bo o ile na papierze całość wygląda nieźle, to z czasem Achilles: Legends Untold okazuje się być nie do końca przemyślanym hack’n’slashem, bo - no właśnie - nie do końca nim jest. To dość skomplikowane, więc zacznijmy od początku.

Historia (nie)znana

Twórcy gry Achilles: Legends Untold przedstawiają nam alternatywną wersję zdarzeń historycznych. Owszem, swoją przygodę rozpoczynamy klasycznie, wcielając się w postać głównego bohatera, który trafia do Troi, lecz stosunkowo szybko ginie ugodzony w piętę strzałą Parysa, ukochanego Heleny. To jednak nie koniec, ale dopiero początek opowieści, bowiem Achilles budzi się 10 lat później i dowiaduje się od nieznajomego, że musi odnaleźć kowala. Tak rozpoczyna się pozornie intrygująca, lecz z czasem zwyczajnie nudna i przewidywalna opowieść. Poznajemy ją za sprawą dialogów czy też przerywników filmowych w formie rysunkowej, podczas których na ekranie pojawiają się kolejne plansze i napisy bez udziału jakichkolwiek postaci niezależnych.

Połączenie kilku gatunków

Na pierwszy rzut oka mamy tutaj do czynienia z hack’n’slashem, bo widok jest jak w Diablo, lecz bardzo szybko ogarniemy, że mashowanie jednego przycisku to przepis na pewną śmierć. Autorzy - wzorem Dark Souls - zaimplementowali bowiem pasek wytrzymałości, w efekcie czego musimy skrupulatnie planować kolejne działania. Inspirując się wspomnianą produkcją studia From Software w recenzowanym tytule znajdziemy ponadto kapliczki pełniące funkcje ognisk, więc po odpoczynku odnowimy potionki (o ile posiadamy odpowiedni zapas tychże), a także sprawimy, że wszyscy dotychczas zabici wrogowie powrócą do świata żywych. W razie śmierci Achillesa będziemy mieli tylko jedną szansę na podniesienie utraconych punktów doświadczenia. Brzmi nieźle, prawda?