Test AMD Ryzen 3 3100 - tani, dobry i mało wymagający procesor dla gracza

Tech

Paweł Rudy ,

AMD Ryzen 3 3100 jest procesorem, który najbardziej przykuł moją uwagę podczas wstępnych prezentacji. Wielu recenzentów skupi się dzisiaj na przekrojowym zaprezentowaniu najnowszych jednostek od Czerwonych. Ja mam zamiar zacząć sagę 4 rdzeni i 8 wątków z 3. generacji od realistycznej propozycji zestawu komputerowego, która pozwoli na maksymalizację ilości FPS, przypadających na każdą wydaną złotówkę.

Test AMD Ryzen 3 3100 – budujemy tanią platformę

AMD Ryzen 3 3100 jest procesorem z 4 rdzeniami i 8 wątkami, rozłożonymi na dwa CCX. To oznacza, że rdzenie muszą komunikować się między modułami, a nie wewnątrz jednego modułu, jak to ma miejsce przy droższym AMD Ryzen 3 3300X. Minusem tego rozwiązania jest zwiększenie opóźnienia w tej komunikacji, co przekłada się na spadek wydajności pojedynczego rdzenia, a więc i całego CPU.

Nawet przy znacznie lepszych kościach pamięci Ryzen 3 3100 odpada w latencji od swojego droższego brata, co pokazuje przepaść w tej kwestii między tymi dwoma CPU.

Najbardziej tracą na tym tytuły esportowe, takie jak CS:GO czy PUBG, które opierają się mocno właśnie na niej przy generowaniu zawrotnych ilości FPS, szczególnie gdy zejdzie się z rozdzielczością do 720p lub 600p.

Plusem rozłożenia rdzeni na dwa CCX jest większa powierzchnia odbioru ciepła, co przekłada się na lepsze temperatury pracy. AMD Ryzen 3 3300X jest znacznie gorętszy, bo wszystkie podzespoły procesora, generujące ciepło, są skupione w bardzo wąskim obrębie i to jeszcze nie na środku.

W związku z tym efektywny kontakt z podstawą chłodzenia, czy też bezpośrednio z rurkami cieplnymi, jest bardzo ograniczony i wpływa negatywnie na finalne liczby. Nawet montaż uznanego coolera be quiet! Dark Rock 4 Pro nie pomaga przy AMD Ryzen 3 3300X, który przy stosunkowo niewielkim poborze prądu rozgrzewa się do ponad 90 stopni Celsjusza przy obciążeniu programem Prime95.

AMD Ryzen 3 3100 w parze ze znacznie tańszym SPC Fortis 3 RGB dał nieporównywalnie lepsze wyniki, a pobór prądu nie był znów tak bardzo niższy. Oba procesory przetestowałem zarówno na ustawieniach bazowych, jak i po podkręceniu do 4,4 GHz.

Na AMD Ryzen 3 3300X osiągalne było 4,5 GHz, jednak nie przeszło mojej walidacji przez Prime95. Podczas 5-godzinnego testu obciążeniowego jeden rdzeń się sypnął na takim taktowaniu, co je wykluczyło w tej recenzji.

Za podstawę dla obu procesorów obrałem tanią płytę główną od Gigabyte o oznaczeniu AB350M DS3H V2. Na rynku można ją dostać już za 269 zł, co czyni z niej jedną z najtańszych propozycji, pozwalających na podkręcanie testowanego dziś procesora. Wisienką na torcie jest w tym przypadku drobny radiator na sekcji zasilania i slot M.2, obsługujący dyski NVMe w standardzie PCIe x4. Są też cztery banki na pamięć DDR4, więc istnieje sensowna droga ulepszenia, gdybyś z początku musiał sięgnąć po konfigurację 2x4 GB.

Jak już o pamięci DDR4 mowa, to ta też przeszła u mnie dodatkową drogę, bo bazowe testy przeprowadziłem przy taktowaniu 3600 MHz na kościach za ponad 1000 zł. Tym samym udowodniłem, że Gigabyte AB350M DS3H V2 jest w stanie je obsłużyć. Nie jest to dla mnie nic dziwnego, w końcu kontroler pamięci jest w procesorze, jednak wielu użytkowników trzyma się kurczowo oficjalnych specyfikacji. Te określają 3200 MHz jako pułap ostateczny dla tego modelu, jednak pod gwiazdką znajduje się informacja o tym, że wsparcie zależy od procesora.

AMD Ryzen 3 3100, będący w końcu przedstawicielem najnowszej generacji, posiada kontroler zdolny do uciągnięcia nawet 3733 MHz, płyta nie ma tu nic do gadania.

Co do karty graficznej, to sięgnąłem po MSI RTX 2060 Gaming Z. Zdaję sobie sprawę z tego, że sam model należy do tych droższych i bardziej prestiżowych, jednak potrzebowałem tego chipu, by zaserwować Ci najlepszy stosunek jakości do ceny. Tańsze jednostki od innych producentów przyniosą podobne rezultaty, bo starałem się ograniczać detale tak, aby nie dociążać GPU w 100% i zostawić procesorowi pełne pole do popisu.

Łącząc AMD Ryzen 3 3100 z kartą graficzną w klasie RTX 2060 przy tak taniej płycie głównej i z pamięciami taktowanymi na 3600 MHz przebijesz wszystko, co dzisiaj ma do zaoferowania rynek, szczególnie z perspektywy najpopularniejszych gier on-line.

AMD Ryzen 3 3100 + RTX 2060 – sprawdzamy wydajność w popularnych grach

Do zobrazowania potencjału, drzemiącego w tym procesorze, przygotowałem dla Ciebie parę zrzutów ekranu, które obrazują średnie FPS, 1% min. FPS i 0,01% min. FPS:

Fortnite – Ustawienia Niskie, Odległość widzenia Daleka, 1080p

Call od Duty: Warzone – Ustawienia Normalne, No Antyaliasing, 1080p

CS:GO – Ustawienia Niskie, 720p

World of Tanks EnCore – Ustawiena Średnie, 1080p

Overwatch – Ustawienia Średnie, 1080p

F1 2019 – Ustawienia Niskie, 1080p

PUBG – Ustawienia Niskie, 1080p

Shadow of the Tomb Rider – Ustawienia Niskie, 1080p

Cinebench R20.060

Jak widać zarówno CS:GO, jak i PUBG, Fortnite czy popularny dziś COD: Warzone, działały na tej konfiguracji bez zająknięcia. Nawet wyścigi w F1 2019 dały wysokie i stabilne klatki. Shadow of the Tomb Raider jako wymagający tytuł AAA został przetestowany na ustawieniach niskich i czasami GPU było ograniczeniem, jednak nie tak wielkim.

AMD Ryzen 3 3100 jest ideałem do niedzielnego grania na domowym PC

W cenie 499 zł można dzisiaj kupić AMD Ryzen 3 3100 lub AMD Ryzen 5 1600 AF. Z perspektywy gier nowa generacja ma więcej sensu, bo ma mocniejsze rdzenie. Nawet jeżeli jest ich o dwa mniej niż w Ryzen 5, to wciąż obserwuje się duże zyski w FPS. Druga sprawa to możliwość obsługi szybszych pamięci RAM, z którymi niektóre gry się dobrze skalują.

To wszystko połączone ze stosunkowo niewielkim poborem prądu daje nam jednostkę prawie idealną, choć nie pozbawioną jednej wady. Jest nią brak odporności na przyszłość. 6 rdzeni jakiś czas temu weszło do głównego nurtu i istnieje realna obawa, że posiadanie 4 może z czasem stać się problemem, nawet jeżeli towarzyszy im aż 8 wątków. Optymizmem w tej kwestii napawa mnie jedynie to, że procesory w konsolach nowej generacji też operują na 8 wątkach, co może być zbawienną optymalizacją przy PCtowych portach.