Od czego zacząć ulepszanie komputera do nowych gier?

Paweł Rudy

Wszystko wskazuje na to, że kwarantanna potrwa jeszcze parę tygodni. Coraz to nowe zgłoszenia o chorych i wątpliwości dotyczące wyporności systemu ochrony zdrowia nie napawają optymizmem, wiele osób będzie musiało jeszcze spędzić czas w domach.

Już teraz pojawia się wiele informacji o niepewności na rynku pracy, więc jeżeli jesteś w tej niefortunnej sytuacji, to odradzam Ci teraz większych zakupów, które nie są kluczowe dla codziennego życia. Z pewnością tytularne ulepszenie komputera do nowych gier może zaczekać na lepszy moment.

Dla tych niewzruszonych obecną dynamiką rynku przygotowałem parę dróg, które pozwolą poprawić jakość rozgrywki w najnowszych grach, bo spodziewam się, że masz teraz niestandardowo dużo czasu na odkurzenie swojej kupki wstydu.

Ile FPS widzi ludzkie oko?

Postawione w nagłówku pytanie stało się już memem. Wszystko to za sprawą zacietrzewionych konsolowców, którzy uznawali 30 FPS za wystarczające, bo przecież więcej ludzkie oko nie jest w stanie zarejestrować. Potem ta liczba się podwoiła, a wraz z premierą Xbox Series X zapewne pójdzie do 120 FPS, bo coraz więcej telewizorów ze średnio-wysokiej półki oferuje takie odświeżanie.

W związku z tym odpowiedź jest prosta: Ludzkie oko widzi tyle, ile matryca wyświetli, a powyżej tej wartości obniża się już tylko input lag.

https://youtu.be/uJxxCgKa0mU

Mając to na uwadze na początku warto ustalić specyfikację monitora, a właściwie jego rozdzielczość i częstotliwość odświeżania. Przy ulepszeniu komputera będziemy dążyć do tego, aby wycisnąć pełnie z jego potencjału, jednocześnie nie popadając w przesadę.

W końcu z matrycą 1920x1080 i 60 Hz nie ma sensu kupować karty graficznej za ponad 4000 zł, bo gra będzie wyglądać tak samo jak na akceleratorze za ćwiartkę tej ceny. Dopiero nowy monitor oddałby potencjał takiego zakupu. Jeżeli masz zamiar kupić przy okazji nowy monitor, zapraszam Cię do poradnika w czterech prostych obrazkach, który pomoże Ci dobrać odpowiednią specyfikację.

Zaczynamy od karty graficznej

Ulepszanie komputera do najnowszych gier najlepiej zacząć od karty graficznej, bo to w tym segmencie następuje najwięcej zmian pod względem wydajności. Można śmiało powiedzieć, że pomimo stosunkowo dynamicznego rozwoju procesorów, 4-rdzeniowy, 8 wątkowy Intel z generacji Haswell jest wciąż wystarczający do utrzymania 60 FPS przy rozdzielczości Full HD w nowych grach, nie licząc paru wyjątków pokroju serii Battlefield czy Cities: Skylines.

W tytułach strategicznych, ekonomicznych i multiplayer pierwsze skrzypce gra często procesor, więc warto uruchomić sobie w tle MSI Afterburner i poobserwować chwilę zużycie CPU i GPU podczas grania. Może okazać się, że nie tylko karta jest do wymiany.

Ostatnio miałem okazję przetestować jeszcze słabszego od wyżej wspomnianego Haswella procka, bo 2-rdzeniowego, 4-wątkowego Intel Pentium G4560 w połączeniu z RX 470. Wyniki w RDR 2 i nowym trybie Warzone do Call of Duty pozytywnie mnie zaskoczyły. Co prawda były obecne spadki, ale nie na tyle wielkie, by kompletnie odebrać przyjemność z rozgrywki w Full HD.

https://youtu.be/ylKFa8AqTwc

Myślę, że większość czytelników do gamingu używa właśnie rozdzielczości 1920x1080, patrząc przez pryzmat statystyk na Steam, w których ta wartość wciąż wiedzie prym.

Nawet ze słabszym procesorem na pokładzie wymiana karty graficznej w pierwszej kolejności daje znacznie bardziej widoczne efekty, bo można podnieść poziom detali. Przesiadka z GTX 1050 Ti na GTX 1660 podbija moc średnio o 70%, co w wielu nowych grach przesunie Cię ze średnich nastawów do bardzo wysokich przy utrzymaniu tej samej płynności rozgrywki, której doświadczałeś przed zamianą. W teście poniżej możesz zobaczyć jak radzi sobie wspomniany akcelerator w aktualnie ogrywanych tytułach.

https://youtu.be/zfaKU2So9nw

Warto jednak przy okazji ulepszenia zweryfikować też moc zasilacza, który masz w komputerze. Może okazać się, że jednostka nie podoła nowej karcie graficznej do gier, choć w praktyce rzadko się to zdarza w średnio-niskim segmencie. Jeżeli nie jesteś pewien jakości samego PSU, wpisz jego model w Google i zobacz opinie innych użytkowników. Jeszcze się okaże, że masz zasilacz z czarnej listy, który wymaga natychmiastowej wymiany, bo jest wykonany tragicznie i zagraża bezpieczeństwu Twojego PC.

Jeżeli nie masz pewności co do poboru prądu całego PC po ulepszeniu, wpisz jego podzespoły w kalkulator PSU. Ten poda polecane modele oraz wartości, które zestaw osiągnie w pełnym obciążeniu.

Procesor i gry esportowe

Gry esportowe nie są może najnowsze, jednak wciąż trzymają wysoką popularność i wiele osób spędza przy nich dużo czasu. W końcu możliwość osiągania wyższych rang i wspinania się po drabinkach nie jednego doprowadziła do wielogodzinnych sesji, które teraz wspiera nawet sam rząd.

Z perspektywy tytułów takich jak CS:GO, Rainbow Six: Siege czy PUBG kluczowym elementem dla ilości FPS jest procesor, a właściwie moc pojedynczego rdzenia. Starsze silniki gier często nie radzą sobie z efektywną utylizacją wielu wątków. W związku z tym do odczuwalnej poprawy płynności rozgrywki potrzebna jest często inwestycja w procesor, płytę główną i pamięć RAM. Karta graficzna często schodzi w tym przypadku na drugi plan, bo profesjonaliści obniżają rozdzielczości i ustawienia zarówno dla korzyści taktycznych, takich jak mniej gęsta trawa, jak i utrzymania płynności niezależnie od sytuacji.

Tutaj też wchodzimy w świat, w którym input lag jest ważny, więc przebijanie specyfikacji monitora jest wręcz wskazane. Pytając o komfortowe granie w CS:GO profesjonalnych esportowców Ci jednym głosem mówili o 300 FPS, pomimo faktu, że grają na monitorach z 240-hercowym odświeżaniem. Ten zapas pozwala na ograniczenie czasu reakcji matrycy na akcję od gracza, co przekłada się na większą skuteczność podczas wartkich batalii.

Jak ulepszyć komputer do gier? Z głową!

Ulepszanie komputera z perspektywy gier trzeba zrobić z głową, bo nie ma uniwersalnej, jednej i poprawnej drogi. Jeżeli celujesz w najnowsze gry AAA, to dobrze jest zacząć od karty graficznej, o ile nie są to procesorowe strategie. Przy tytułach esportowych z kolei robotę robi procesor, choć karta graficzna też nie może być najsłabsza, co pokazują testy przejścia przez granat dymny w CS:GO.

Tak czy inaczej zakładam, że zaczniesz od pojedynczych komponentów, więc zaserwowałem Ci w tym tekście dwie drogi, które są najbardziej logiczne z perspektywy zysków wizualnych i nie tylko.