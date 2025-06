Test wytrzymałości nowego złącza ASUS GC-HPWR

Ponad 1900W w jednym zasilaczu robi wrażenie, a co dopiero złączu.

Dyrektor generalny ASUS China, niedawno zaprezentował możliwości nowo wprowadzonego złącza BTF 2.5. BTF to skrót od „Back to the Future” czyli technologii polegającej na umieszczaniu złączy z tyłu zarówno płyt głównych, jak i kart graficznych.