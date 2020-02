Co kupię taniej na IEM 2020?

Tech

IEM 2020 to świetna okazja na elektroniczne zakupy. Zobacz jakie promocje pojawią się na stoisku Actina!

Im bliżej 28 lutego tym więcej wiemy o przecenach na IEM, które pojawią się na stoisku Actina. Jak na razie najwięcej informacji mamy od Trust, ale z czasem ten materiał będzie aktualizowany. W końcu w akcji biorą też udział WD_Black, ASUS i Eaton, więc jest szansa na szybkie dyski SSD w korzystnych cenach i obniżki na komponenty PC.

Kaspersky też zjawił się ze swoim oprogramowaniem antywirusowym z ceną uciętą o połowę, więc warto wpaść i się przed zagrożeniami zabezpieczyć, co najmniej na rok. Actinę znajdziesz na stoisku C3 w hali Expo.

Trust obcina ceny na IEM 2020

Tak jak już zdążyłem nadmienić we wstępie mam całą listę produktów Trust, które podczas IEM 2020 będzie można kupić w obniżonych cenach.

Moimi faworytem w tym zestawieniu jest plecak Trust GXT1255 OUTLAW w wersji czarnej. Kusząca przecena połączona z takimi bajerami jak zewnętrzny port USB do ładowania, to będzie hit.

Drugim podróżniczym gadżetem jest powerbank PRIMO o pojemności 10000 mAH w wersji fioletowej, który można będzie dostać znacznie taniej. Co prawda jest ograniczony do ładowania z mocą 2,1 A, ale w komplecie z plecakiem wydaje się sensowną opcją.

Po wojażach czas spocząć przy komputerze i tu pojawia się sensowna opcja na ulepszenie stanowiska w postaci nowego biurka. Trust GXT 711 Dominus to solidne rozwiązanie, którego blat pokryto wytrzymałą powłoką poliuretanową.

Dobra powierzchnia to nie wszystko, bo przy komputerze musi Ci się też wygodnie siedzieć. Na stoisku C3 możesz na własnej skórze sprawdzić fotel gamingowy Trust GXT707R RESTO CHAIR, który znacznie przeceniono. Jego maksymalny udźwig to 150 kg, więc powinien zostać Ci spory zapas na Dorritos, jednak takie sprzęty najlepiej przetestować przed zakupem. Na IEM będzie do tego idealna okazja.

Trzecim ulepszeniem stanowiska może być mikrofon Trust GXT 252 Emita Plus, który ma w zestawie rozkładane ramię, pop filtr oraz koszyk przeciw wibracjom. Większość osób woli w taki sposób używać mikrofonu, bo wysięgnik pozwala na idealną regulację wysokości.

Myślę, że poprawa jakości będzie odczuwalna pośród ludzi, z którymi rozmawiasz na co dzień przez czat głosowy, a sam zestaw będzie znacznie tańszy niż to sugeruje producent.

Kontynuując trop poprawy dźwięku dochodzimy do słuchawek multi-platformowych Trust GXT 408 Cobra. Dzięki małym wymiarom i specjalnemu pokrowcowi bez problemu zabierzesz je w trasę. Zachęca też do tego wbudowany mikrofon oraz możliwość odpięcia kabla od samych pchełek. Takie rozwiązanie to długie życie dla sprzętu, bo to przewodyzużywają się najintensywniej.

Świetne jest to, że w zestawie jest też rozdzielacz na port audio i mikrofonu, więc do PC też możesz ich używać, a specjalne wypustki będą pewnie trzymały je w Twoich uszach.

Ulepsz sobie PC i oszczędź przy tym znacznie! – ASUS, WD_Black i Actina

A jak już mówimy o starszym PC, to możesz też urwać trochę na jego ulepszeniu, bo ciekawe promocje przygotowali ASUS oraz WD_Black. Przesiadka na szybszą kartę graficzną czy dorzucenie prędkiego dysku SSD może znacznie poprawić Twój komfort rozgrywki.

Najbardziej interesującą ofertą w departamencie pamięci będzie WD_Black SN750 o pojemności 1 TB. Ten szybki i niezawodny SSD na M.2 wyciąga transfery na poziomie 3470 MB/s odczytu i 3000 MB/s zapisu. Myślę, że wielu rzuci się na taką okazję, więc warto zjawić się w miarę wcześnie pod stanowiskiem C3.

Drugim świetnie obniżonym dyskiem będzie nieco mniejsze 500 GB WD_Black SN750, które idealnie nadaje się na dysk systemowy, nie rujnując przy tym portfela. W końcu nie każdy może od razu szarpnąć się na jednostkę z 1 TB. Oprócz tego dostępne są też wersje z radiatorem, który utrzyma temperatury w ryzach.

W naszym IEMowym magazynku niskich cen pojawiają się także dyski przenośne WD_Black z serii P10, które są zgodne z konsolami Xbox One. Interfejs USB 3.1 wyciąga wystarczające transfery, by sprawnie ładować pobrane gry.

Ta propozycja przypadnie do gustu szczególnie tym, którzy kupili ostatnio na Amazonowej wyprzedaży Xboxa One S All-Digital, czyli tego pozbawionego napędu. Upgrade przestrzeni o nawet 5 TB pozwoli skompletować w jednym momencie potężną bazę gier bez konieczności ciągłego usuwania i pobierania. Niech żyje Game Pass!

Może jednak nie jesteś konsolowcem i czekasz na dalsze PCtowe propozycje. Spieszę do Ciebie z przeceną na Asus ROG STRIX GTX 1660 SUPER Gaming Advanced 6GB, i to znaczną. Samej edycji przedstawiać chyba nie muszę, bo STRIX jest pod względem kultury pracy praktycznie nie do pobicia, szczególnie w cenie nie przekraczającej 1200 zł. Podobnie jak przy 1-terabajtowym SSD na M.2 od WD_Black, kto pierwszy ten lepszy, a kolejka będzie spora.

Jeżeli ulepszenie samej grafiki Ci nie wystarczy, bo Twój komputer swoje złote lata ma już dawno za sobą, możesz zawsze pokusić się o wymianę całości. Zacząć warto od płyty głównej Asus TUF Z390-PRO GAMING, która świetnie radzi sobie z podkręcaniem procesorów od Intel z najnowszej generacji. Dzięki wysokim taktowaniom uzyskasz świetną płynność rozgrywki, szczególnie w tytułach esportowych.

Kaspersky i Eaton – dwóch takich, co zadbają o Twoje bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo w sieci jest jednym z najważniejszych elementów użytkowania komputera. Większość osób kompletnie odpuszcza sobie wszelkie programy antywirusowe, opierając się jedynie na ochronie dostarczanej przez system Windows.

Takie podejście w wielu przypadkach może być opłakane w skutkach, bo utrata danych przez wirusa potrafi na stałe wymazać całe albumy rodzinne, których nigdzie indziej nie skopiowano. W końcu ludzie dzielą się na tych, co robią kopie zapasowe i będą robić kopie zapasowe.

Kaspersky w ramach IEMowej promocji serwuje swój roczny pakiet ochrony dla domu i studentów za połowę ceny, czyli 65 zł. Taki wydatek to pryszcz w porównaniu z tym, jakich problemów może przysporzyć nagła awaria komputera.

A jak już o niej mowa, to ta może wystąpić też przez nagłą utratę prądu, choćby podczas aktualizacji BIOS. Z takim zagrożeniem skutecznie walczy Eaton, dostarczając specjalne zasilacze awaryjne o wysokiej mocy.

UPSy od Eaton na IEM 2020 zostały przecenione na cześć bezpiecznego grania on-line. Masz tu do czynienia z jedną z wiodących marek na rynku, więc nie wyrzucisz pieniędzy w błoto. Jak już się zabezpieczać, to warto to zrobić przez sprzęt renomowanego producenta, którego skuteczność jest potwierdzana codziennie przez miliony użytkowników.

Zasilacz awaryjny pomoże Ci też w sytuacji, gdy Twoja sieć energetyczna nie działa stabilnie i miewa wahania napięć w ciągu dnia. UPS zapobiegnie niechcianemu wyłączeniu komputera i da Ci czas, by zapisać wszystko, nad czym pracujesz.

Przeceny na IEM 2020 – podsumowanie

Przeceny na IEM 2020 potrafią sięgać 50% i nie są to wcale udawane akcje, które tak naprawdę ograniczają się do lekko obniżonej ceny rynkowej. Takich perełek jak Asus GTX 1660 SUPER Gaming Advanced 6GB próżno szukać w cenie, którą zaserwowano na stoisku Actina.

Oprócz tego niższe ceny mogą być dla Ciebie natchnieniem do rozwiązania problemów, które odkładałeś na później. Inwestycja w antywirusa czy UPSa może okazać się zbawieniem, jednak na początku trzeba się przemóc i zapłacić za komfort w bezpieczeństwie.

Możesz też na własnej skórze przetestować fotele oraz peryferia od Trust, by wybrać takie, które najlepiej pasują do Twojego ciała i postawy przy komputerze. Przez Internet nie jesteś w stanie tak dobrze sprawdzić produktu przed jego zakupem. Wycieczka do Katowic może być dla Ciebie całą mocą atrakcji i doświadczeń, od spotkań ze znanymi esportowcami, przez emocje na trybunach Spodka, po zakupy w bardzo korzystnych cenach.