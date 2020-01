Bestsellery 2019 roku, czyli co gracze kupowali najchętniej

Felieton

Mateusz Mucharzewski ,

Listy sprzedaży gier czy konsol to barometr nastrojów w branży gier wideo. To one pokazują co finalnie jest najpopularniejsze i przynosi najwięcej pieniędzy. Tak się jednak składa, że nie ma jednej, uniwersalnej listy sumującej każdą złotówkę czy dolara wydanego na gry, konsole czy akcesoria. Musimy więc polegać na zestawieniach poszczególnych rynków, platform czy sklepów. Jest więc tego sporo, a więc szersza analiza wymaga czasu i pracy. Postanowiłem więc to zrobić, a w tym tekście znajdziecie tego efekty. Przeanalizowałem dostępne w Internecie listy bestsellerów i sprawdziłem co gracze najchętniej kupowali w 2019 roku. Jak się za chwilę przekonacie, wielkich rewolucji i innowacji nie ma. Widać za to, że ostatnie 12 miesięcy nie było najlepszym okresem dla gier wideo. Przynajmniej jeśli chodzi o debiuty nowych hitów. Powiedzenie, że lubimy te piosenki, które już znamy sprawdza się tutaj najlepiej.

Cały rynek rośnie napędzany darmowymi grami

Zaczynamy od raportu Superdata, który pokazuje nam obraz całego rynku. W 2019 roku udało się pobić kolejny rekord. Ostatnie 12 miesięcy wygenerowało aż 120,1 mld dolarów. To o 4% więcej niż w 2018 roku. Największy udział w tym wyniku miały gry mobilne, które odpowiadają za 64,4 mld dolarów. Na drugim miejscu PC z wynikiem 29,6 mld dolarów i konsole, które zarobiły 15,4 mld dolarów. Kolejny rok z rzędu prawdziwym hitem były gry free2play. Najlepiej o ich potędze świadczy fakt, że aż 4 na 5 dolarów wydanych na gry w 2019 roku szło na „darmowe” produkcje. Zaskakujące? Zwróćmy uwagę, że najwięcej pieniędzy jest obecnie na rynku mobilnym, gdzie większość tytułów dystrybuowanych jest w tym modelu. Nic więc dziwnego, że jednymi z najlepiej zarabiających gier na świecie są Clash of Clans (Supercell), Candy Crush Saga (King) i Honor of Kings (Tencent). Numerem jeden jest z kolei Fortnite, który w 2019 roku wygenerował 1,8 mld dolarów przychodu. Teraz nikogo nie powinno dziwić, że najwięksi wydawcy chcą mieć swoje udziały w tym torcie.

Na tym tle kiepsko wyglądają wyniki sprzedaży płatnych gier. Te w 2019 roku zarobiły 18,9 mld dolarów, co dało spadek 5% rok do roku. Numerem jeden była FIFA 19 z przychodami na poziomie 786 mln dolarów. Analitycy Superdata tłumaczą te dane brakiem większych hitów w 2019 roku. Wprawdzie było kilka świetnie sprzedających się produkcji, ale firma analityczna zwraca uwagę na brak tak wielkich przebojów jak Monster Hunter: World, Red Dead Redemption 2 czy Spider-Man rok wcześniej. Prognozy na 2020 rok są jednak optymistyczne. Natężenie produkcji AAA oraz nowa generacja mają pozwolić na wzrost wartości rynku gier premium do poziomu 19,8 mld dolarów. Cała branża ma z kolei osiągnąć nowy rekord – 124,8 mld dolarów.

Na Steamie rządzą klasyki

We wstępie do tego artykułu napisałem, że 2019 rok pokazał że lubimy te piosenki, które dobrze znamy. Wyniki sprzedaży gier na Steamie są kolejnymi, które to potwierdzają. Jak co roku Valve opublikowało swoją listę bestsellerów. Niestety kolejny raz zamiast konkretnych liczb mamy podział gier na grupy (platynowa, złota, srebrna i brązowa). O miejscu decydują wygenerowane przychody (również z mikrotransakcji i dodatków). Ciekawe jest to, że w najlepszej grupie znalazły się tylko dwie zeszłoroczne premiery – Sekiro: Shadows Die Twice oraz Total War: Three Kingdom. Ponownie sporo miejsca zajęły gry free2play – Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive czy Warframe. Takie tytuły jak GTA V, Destiny 2, The Elder Scrolls Online czy PUBG są może płatne, ale również swój sukces zawdzięczają trybowi wieloosobowemu (z punktu widzenia gracza) i dodatkowym płatnościom (dla dewelopera).

Aby nie marnować miejsca na prezentowanie wszystkich grup odsyłam do specjalnej strony na Steamie, gdzie pogrupowane są wszystkie bestsellery. Wspomnę jedynie, że ponownie wśród największych hitów znalazły się polskie gry (mimo braku spektakularnych sukcesów w 2019 roku). W grupie złotej znalazł się Wiedźmin 3, a w brązowej Dying Light, House Flipper, Frostpunk i pre-order Cyberpunka 2077. Warto też docenić popularność rodzimych gier VR – Superhot (platynowa grupa), Thief Simulator oraz The Wizards (obie grupa brązowa). Wiele polskich gier znalazło się również w bestsellerach konkretnych miesięcy, w których miały swoją premierę (pod uwagę brane były tylko premiery z tego okresu).

Różnice między Europą a USA na przykładzie PlayStation

Swoje zestawienie cyfrowych bestsellerów przedstawiło również Sony. Co ciekawe, możemy sprawdzić rankingi dla Europy i Stanów Zjednoczonych. Na Starym Kontynencie rządzi GTA V, wyprzedzając FIFĘ 20 i Minecrafta. Najlepsza nowość to Call of Duty Modern Warfare, które znalazło się na czwartym miejscu. Z kolei Star Wars Jedi Fallen Order i Resident Evil 2 dopiero na odpowiednio 13. i 17. miejscu. Wyżej znalazł się nawet Need For Speed Payback, który był 12.

W USA z kolei bez większych niespodzianek – numerem jeden jest Call of Duty Modern Warfare. Na podium również GTA V i Minecraft. Dalej widać dużą popularność gier sportowych – 4. i 5. lokata dla NBA 2K19 i NBA 2K20. Za nimi Madden NFL 20. Z innych nowości dopiero na 9. miejscu Borderlands 3, a na 12. Star Wars Jedi Fallen Order.

Ciekawie wyglądają wyniki gier free2play. Na obu rynkach najczęściej pobierany był Apex Legends. Wygrana z Fortnite może jednak wynikać z bazy – na początku 2019 roku nikt nie miał produkcji Respawn Entertainment, z kolei hit od Epic Games był już na konsolach milionów graczy. Potwierdza to zestawienie najlepiej sprzedających się cyfrowych dodatków. W USA i Europie wszystkie dziesięć pozycji zajmują rozszerzenia do Fortnite. Definicja dominacji. Na koniec warto wspomnieć o jedynym polskim akcencie. Na liście bestsellerów VR znalazł się Superhot, który zajął 2. (USA) i 4. (Europa) pozycję.

Pełna lista bestsellerów PlayStation Network – Europa i USA.

Na Amazonie najlepiej sprzedające się gry to nie gry

Dokładnie tak. Na liście bestsellerów Amazona w pierwszej dziesiątce są tylko 4 gry. Co ciekawe, wszystkie są od Nintendo. Są to Super Smash Bros Ultimate, Pokemon Sword, Luigi’s Mansion 3 oraz Pokemon Shield. Nie oznacza to jednak całkowitej dominacji japońskiej korporacji. Największą sprzedaż wygenerowały karty o wartości 10 dolarów do PlayStation Network, Xbox Live i eShop (odpowiednio od 1. do 3. miejsca). W TOP 10 znalazła się jeszcze roczna subskrypcja PS Plus (4. miejsce) oraz dwa pady – Pro Controller do Switcha (7. lokata) i tuż za nią czarny kontroler do Xbox One.

W Wielkiej Brytanii rynek się kurczy

Na koniec zostawiłem dwa europejskie kraje. Są one jednak na tyle duże, że warto się nimi zainteresować. Zacznijmy od Wielkiej Brytanii. Tam według danych Entertainment Retailers Association (ERA) w 2019 roku branża gier wideo skurczyła się o 3,4% do poziomu 3,77 mld funtów. Powodem był spadek sprzedaży pudełkowej aż o 19,8%. W 2019 roku udało się sprzedać tylko 17,6 mln fizycznych kopii (dane GfK). Wprawdzie sprzedaż cyfrowa podskoczyła do 3,17 mld funtów, ale to jedynie 1,1% wzrostu. Analitycy tłumaczą to, podobnie jak w innych przypadkach, brakiem większych hitów oraz oczekiwaniem na nową generację konsol.

Jeśli chodzi o poszczególne gry to w Wielkiej Brytanii dwie produkcje przebiły sprzedaż na poziomie miliona egzemplarzy – FIFA 20 oraz Call of Duty: Modern Warfare. W TOP 10 ponownie wiele tytułów z poprzednich lat jak FIFA 19, Red Dead Redemption 2 czy GTA V.

Francja zdominowana przez Nintendo

Udajemy się teraz na południe do Francji, gdzie swoimi wynikami pochwalił się lokalny oddział Nintendo. Trudno mu się dziwić, ponieważ Switch był najlepiej sprzedająca się konsolą w tym kraju. Nabywców znalazło aż 1,25 mln kopii, co pozwoliło dobić do poziomu 3,3 mln sprzedanych egzemplarzy Switcha od dnia jego premiery. Co ciekawe, 30% nabywców sprzętu japońskiej korporacji to kobiety. Wielką popularnością cieszyły się również gry. Wśród dziesięciu bestsellerów osiem to produkcje Nintendo. Największe hity to Pokemon Sword i Shield (650 tysięcy), Mario Kart 8 Deluxe (502 tysiące), Luigi’s Mansion 3 (392 tysięcy) oraz Ring Fit Adventure (120 tysięcy). Szef francuskiego oddziału Nintendo podkreślał na łamach Le Figaro, że żałuje iż nie zamówiono 10-15% większego nakładu ostatniej z tych produkcji. Finalnie popyt był większy od podaży.

Powyższe dane nie dotyczą wszystkich rynków i obszarów świata gier wideo. Nie znamy na przykład dokładnej sprzedaży konsol w 2019 roku (między innymi dlatego, że od dawna Microsoft nie podaje swoich wyników, ograniczając się tylko do liczby użytkowników Xbox Live). Mimo wszystko dysponujemy na tyle dużą liczbą informacji, aby zobrazować sobie co dzieje się w branży. Najważniejszy wniosek – najwięcej zarabiają nie nowości, tylko hity sprzed kilku lat, które ciągle są rozwijane. Nie powinno więc dziwić to, że wielu wydawców (np. EA czy Ubisoft) tak mocno stawiają na gry-usługi. Warto poświęcić kilka gier, aby znaleźć na tym polu chociaż jeden hit. To, że graczom nie zawsze to się podoba to zupełnie inna sprawa.

Warto jednak wyciągnąć jeszcze jeden wniosek z powyższych danych. Powoli kończy się generacja konsol, a wraz z nią idą zmiany, między innymi nowe hity. Nie możemy być jednak zaskoczeni jeśli na długiej liście tytułów startowych Xbox Series X oraz PlayStation 5 znajdziemy gry-usługi, które dobrze znamy od wielu lat. Jakoś trudno mi uwierzyć, że wraz z pojawieniem się nowych sprzętów od tak skończy się ogromna popularność Fortnite, Apex Legends, a nawet stareńkiego GTA V. W ostatnim przypadku wyzwaniem jest pozycja bestsellera na trzech generacjach z rzędu. Kto jak nie Rockstar Games może to zrobić?