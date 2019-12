Komputer na Święta 2019 dla każdego!

Tech

Paweł Rudy ,

Komputer to duży prezent na Święta, a niewiele osób ma pojęcie o ich doborze. W tym materiale znajdziesz propozycje dla każdego członka Twojej rodziny.

Komputer stacjonarny był dla mnie najlepszym prezentem w życiu. Radości, która towarzyszyła znalezieniu go w szafie jeszcze przed Mikołajkami, nie zapomnę nigdy. Wielki kineskop z napisem CTX, szara skrzynka ze znaczkiem Windows 95 i myszka z kulką od A4Tech, to była wiekopomna chwila dla grubawego 6-latka jeszcze bez okularów w 1998 roku.

Dzisiaj tą samą radość chcę przekazywać dalej, tworząc dla Ciebie ten poradnik świąteczny o komputerach. Moment, który opisałem Ci powyżej, zapoczątkował moją drogę entuzjasty sprzętu elektronicznego wszelkiej maści, która doprowadziła mnie na łamy tego portalu.

Przechodzimy więc do meritum, czyli wzięcia każdego stereotypu babci i dziadka, wszelkich dzieci, nastolatków oraz rodziców, i zrobienie z nich chwytliwych nagłówków. Dla Ciebie i wuja Google, rzecz jasna.

Komputer za 1050 zł dla Babci i Dziadka

Składając ten zestaw komputerowy wyszedłem z założenia, że w gruncie rzeczy budujemy maszynę biurową.

W związku z tym postawiłem na procesor AMD Athlon 3000G, który ostatnio pojawił się na rynku. Jego zintegrowana karta graficzna pozwala na swobodne przeglądanie sieci czy oglądanie filmów w 2160p, co jest dobrą, biurową rekomendacją.

Osadziłem go na płycie głównej MSI A320M-A PRO, bo ta jest tania i posiada wyjścia obrazu DVI-D (2) oraz HDMI (3). Można więc podpiąć nawet starszy monitor i wszystko będzie śmigać.

8 GB RAM jest na dzisiaj przyzwoitym minimum, więc tej wartości się trzymam. Mógłbym Ci za 100 zł więcej dać 16 GB, ale ono się raczej nigdy nie przyda. Sam dysk SSD wystarczająco przyspiesza działanie systemu.

Tutaj zastosowałem budżetową jednostkę o pojemności 240 GB od Crucial. W dobie serwisów streamingowych i YouTube duża przestrzeń na dane przestaje być potrzebna. Upewnij się jednak, czy dziadek i babcia nie planują zakupu lepszego aparatu do uwieczniania rodzinnych chwil. Wtedy przydałby się BX500 z 480 GB pojemności.

Przy zasilaczu i obudowie nie miałem wielkiego pola do popisu, jednak z drugiej strony zbudowałem bardzo energooszczędny zestaw komputerowy. W związku z tym postawiłem na i 450-watowy zasilacz SilentiumPC Elementum E2 SI.

Obrazu dopełnia karta sieciowa, która pozwoli na obsługę sieci bezprzewodowych. Ciągnięcie kabla bywa często kłopotliwe, więc daję Ci od razu w standardzie taki pomysł na obejście problemu. TP-Link TL-WN881ND jest kompatybilny z Linuxem oraz Windowsami od 7 w górę, więc tutaj też unikniesz komplikacji

Komputer dla dziecka do 8 roku życia

Gdy mój młodszy brat miał 8 lat dostał ode mnie swoją pierwszą prawdziwą kartę graficzną i procesor. Wcześniej grał na starym komputerze z GT 430, bo jeszcze nie był na etapie poważniejszych produkcji.

Przy zestawie komputerowym dla dziecka do 8 roku życia nie wypada jednak za dużo wydać, najlepiej w okolicach 1500 zł. W tym przypadku pójdziemy więc w stronę zbudowania porządnej bazy, która pozwoli teraz na proste granie, a w przyszłości będzie można łatwo dołożyć kartę graficzną i wejść na wyższym poziom.

Podobnie jak przy zestawie dla babci i dziadka sięgnąłem więc na razie po procesor ze zintegrowaną kartą graficzną Vega 8, która pozwala na granie w proste tytuły. AMD Ryzen 3 3200G ma w końcu już cztery pełne rdzenie i większą moc przetwarzania grafiki. To czyni z niego coś więcej niż zwykłą biurówkę.

Można pograć już w Frotnite, CS:GO, Rainbow Six Siege, Overwatch i nie tylko, a to bardzo popularne gry esportowe. Minecraft, który wraca do łask, też będzie chodził perfekcyjnie.

Płyta główna także pochodzi z nieco wyższych sfer. MSI B450 A-PRO MAX przy tym jednym z gwarantów łatwego ulepszenia tej jednostki w przyszłości. Dzięki mocnej sekcji zasilania możesz sięgnąć nawet po 8-rdzeniowego AMD Ryzen 7 3700X i dalej nie zmieniać tej płyty.

Z podłączeniem monitora też nie będziesz miał żadnego problemu, bo masz do dyspozycji zarówno cyfrowe, jak i analogowe wyjścia obrazu. HDMI, DVI-D i VGA to komplet do pełnej kompatybilności nawet w 2019 roku.

Przy zasilaczu też już nie oszczędzałem i dałem 500-watową jednostkę od. Certyfikat 80 PLUS BRONZE, płaskie kable, które przyjemnie prowadzi się po obudowie, to naprawdę udany średniak, szczególnie przy cenie poniżej 200 zł.

Obudowę także szykujemy już na lepsze czasy, w których za jej szybką pojawi się mocniejsza karta graficzna i inne chłodzenie procesora. W SilentiumPC SG1 TG znajdziesz dwa kluczowe wentylatory, czyli tylny i przedni, frontowy panel wykonany z mesh i piwniczkę na zasilacz ze specjalnym wycięciem, byś mógł podziwiać jego wytłoczenie z nazwą producenta.

Dysk SSD zostawiam na razie bez zmian, bo w tym budżecie nie stać nas na nic większego. Za dosłownie 100 zł można podwoić jego wielkość, jeżeli uważasz to za stosowne.

RAM wskoczył nam na 3200 MHz. Kości HyperX FURY mają więc to samo 8 GB, tylko nieco szybsze niż w biurówce powyżej. Z czasem możesz dodać dodatkowe dwie kości pamięci, bo płyta główna ma cztery gniazda.

Komputer dla nastolatka

Nastoletni czas to taki, w którym potrzeby rozrywki cyfrowej przerastają możliwości tańszego sprzętu. Posłużymy się tutaj przykładem komputera z góry, w końcu obiecywałem w akapicie, że będzie miał łatwą drogę ulepszenia.

W tym przypadku wymieniamy procesor na 6-rdzeniowego,12-wątkowego i dokładamy kartę graficzną MSI GTX 1660 SUPER Gaming X. To najnowsza propozycja od Zielonych w średnim segmencie cenowym, która przegania RX 590, będąc przy tym bardziej oszczędną. Oprócz tego otrzymujemy w końcu małego Turinga z całym dobrem inwentarza.

Nowy enkoder do streamowania od NVIDIA bije na głowę starsze rozwiązania, oferując wyższą jakość przy mniejszym transferze łącza. Oprócz tego rozwiązano problemy z OBS, który przy pełnym użyciu karty graficznej miał problemy z współpracą z enkoderem. Dwa kliknięcia i można być live, to niezła opcja dla młodego człowieka.

Czeka Cię przy tej okazji dokupienie pamięci RAM, najlepiej tego samego modelu, który już jest zamontowany. SSD na nowe gierki też się przyda, więc 240 GB które już masz zostaw na system, a dodatkowo dorzuć drugi taki dysk, tylko że o pojemności 480 GB.

Aby podnieść kulturę pracy oraz taktowania procesora podczas trybu boost dorzucamy do zestawu chłodzenie SilentiumPC Fortis 3 RGB, które dobrze poradzi sobie z 8 rdzeniami, a przy okazji jest atrakcyjnie podświetlone.

Komputer dla męża lub żony

Pamiętasz komputer dla nastolatka? Ten dla męża i żony nie różni się znacznie, bo też jest do gier. Zmienimy zasilacz na SilentiumPC Supremo L2 o mocy 650 W i kartę graficzną na MSI Radeon RX 5700 XT MECH OC.

Oprócz tego przesiadamy się też na jeden dysk SSD Crucial MX500 o pojemności 1 TB, który oferuje nieco lepsze osiągi dzięki wyższej klasie kontrolera pamięci.

Przy pamięci RAM czeka Cię większa zmiana, bo nastolatkowi ulepszaliśmy komputer dla dziecka, który już dwie kości po 4 GB miał. Dla Twojego męża kupimy od razu 2x8 GB G.SKILL Ripjaws V o wyższym taktowaniu, bo już na poziomie 3600 MHz.

Obudowę też proponuje nieco ciekawszą. nie jest znacznie droższy, a prezentuje się już inaczej ze swoim podświetleniem RGB. Co lepsze, możesz je zsynchronizować z płytą główną za pomocą oprogramowania MSI Mystic Light.

W środku MSI MAG Vampiric jest dużo miejsca na długą kartę graficzną i dość wysokie chłodzenie powietrzne (167 mm). 360-milimetrowe AiO też wchodzi w grę, co jest bardzo przyjemną alternatywą. W tym przypadku sięgniemy jednak po powietrze w postaci SilentiumPC Fortis 3 RGB, bo jego podświetlony wentylator można synchronizować przez MSI Mystic Light.

Aby dopełnić system podświetlenia można się też pokusić o pakiet wentylatorów MSI Rainbow, które idealnie zagrają na froncie obudowy. W komplecie z budą jest jedynie jeden wentylator z podświetleniem, więc przy chłodzeniu powietrznym warto zamontować jeszcze trzy na przód. Dzięki takiemu ruchowi można je ustawić na niższe prędkości, co poprawia kulturę pracy całego komputera.

Jeżeli spodobała Ci się koncepcja światła bijącego z frontu obudowy komputerowej, rzuć też okiem na SilentiumPC SG1X TG RGB. Podobnie wyceniona konstrukcja ma tym razem przeszklony cały panel przedni, dzięki czemu idealnie widać blask bijący z kompletu wentylatorów RGB, który się w niej znalazł.

Oprócz tego możesz być spokojny o przepływ powietrza i wszystkie koniecznie filtry przeciwkurzowe. SPC wie na co dobrze reaguje rynek i stara się nie ciąć zakrętów w tych departamentach. Jeżeli chodzi o kompatybilność, na froncie mieszczą się chłodnice do 360 mm, a maksymalna wysokość chłodzenia powietrznego to 161 mm.

W teorii maksymalna długość zasilacza to 160 mm, jednak po wyjęciu klatki na dyski 3,5” miejsca robi się znacznie więcej, szczególnie na kable.

Jak widzisz, staram się tutaj zbudować niezłe cacuszko. Chcę, by Twoi ukochani mogli też docenić Twój przemyślunek, gdy zaprezentujesz taką maszynę.

W przypadku, w którym miłość Twojego życia nie gra w gry komputerowe, rzuć okiem na PC dla dziecka, albo nawet dla babci i dziadka. Tamte biurowe średniaki mogą spokojnie zaspokoić wszelkie potrzeby rozrywkowe użytkownika nastawionego na YouTube, Netflix i przeglądanie sieci.

Nawet okazjonalna partyjka w World of Warcraft na niskich ustawieniach jest w opcji, o ile sięgniesz po konfigurację z AMD Ryzen 3 3200G. Są gierki, do których wraca się po długich latach i cieszą jakby na nowo. Zintegrowana Vega 8 spokojnie uruchomi nawet Wiedźmina 3 na Najniższych w rozdzielczości 720p, więc jest pole do popisu.

Przy mocniejszych komputerach możesz zdać się na specjalistów!

Dotychczas przedstawiałem Ci komputery, które możesz śmiało poskładać sam. Ten ostatni będzie wymagał nieco więcej roboty, bo ma więcej części, niemniej kosztuje już 5700 zł. W takich cenach można znaleźć też ciekawe gotowe komputery dla graczy.

Te przychodzą do Ciebie złożone i gotowe do działania, więc ograniczają Twój wkład pracy. Możesz nie chcieć lub nie potrafić montować komputerów, dlatego tą robotę zrobi za Ciebie Actina.

Rzuć okiem na komputery oparte o AMD Ryzen 5 3600, jeżeli interesuje Cię coś w przedziale do 4000 zł. Jest tam sporo konfiguracji pamięci i kart graficznych, które pozwolą Ci dobrać coś idealnego. Przy droższych zestawach polecam skonsultować się przed zakupem z ich przyszłymi posiadaczami.

Oni wiedzą najlepiej, czego potrzebują. Przy większych pieniądzach warto je rozsądnie spożytkować.