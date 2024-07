10 niedocenianych gier z PlayStation Plus Extra i Premium, w które warto zagrać

Jakiś czas temu opublikowaliśmy zestawienie najlepszych gier kooperacyjnych dostępnych w ramach PlayStation Plus Extra i Premium . Dzisiaj natomiast przyszedł czas na kolejny artykuł skierowany do abonentów Sony. Tym razem postanowiliśmy dokładnie przejrzeć usługę japońskiej firmy w poszukiwaniu niedocenianych tytułów, które zasługują na uwagę.

Nasze zestawienie najlepszych niedocenianych gier dostępnych w ramach PlayStation Plus Extra i Premium otwiera oczywiście Days Gone . Jeden z twórców wspomnianej produkcji przyznał niedawno, że kierownictwo Sony „nigdy nie było fanami” przygód Deacona St. Johna , a wielka szkoda, ponieważ jest to naprawdę świetny tytuł. Dzieło deweloperów z Bend Studio zebrało jednak mieszane recenzje, co potwierdza średnia ocen na Metacritic. Chłodne przyjęcie ze strony branżowych mediów z pewnością przyczyniło się do decyzji japońskiej firmy, która postanowiła zrezygnować z dalszego rozwoju marki.

Zgodnie z tradycją staraliśmy się, by kolejne zestawienie gier dostępnych w ramach PlayStation Plus Extra i Premium było możliwie jak najbardziej zróżnicowane. Mamy nadzieję, że każdy z Was znajdzie na naszej liście coś dla siebie. Jak zawsze czekamy również na Wasze komentarze i propozycje.

Days Gone przypadło jednak do gustu sporej części graczy. Duża w tym zasługa wyrazistych i zapadających w pamięć postaci z głównym bohaterem – wspomnianym Deaconem St. Johnem – na czele. Deweloperzy z Bend Studio zadbali również o interesujący świat, a także angażującą i rozbudowaną fabułę. Na pochwałę zasługuje też sama rozgrywka, a przede wszystkim starcia z ogromnymi hordami zombie, która potrafią wywołać szybsze bicie serca. Bez wątpienia jest to jeden z najlepszych tytułów z portfolio PlayStation Studios i gra, obok której żaden abonent PlayStation Plus Extra i Premium nie powinien przechodzić obojętnie.

Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5

PlayStation 4, PlayStation 5 Data premiery: 26 kwietnia 2019 r.

26 kwietnia 2019 r. Nieudany autoplagiat: recenzja Days Gone

Journey to the Savage Planet

Kolejną produkcją w naszym zestawieniu najlepszych niedocenianych gier dostępnych w ramach PlayStation Plus Extra i Premium jest Journey to the Savage Planet. Niewykluczone, że spora część z Was nie słyszała wcześniej o produkcji Typhoon Studios, którego założycielem jest Alex Hutchinson – były pracownik Ubisoftu, który w trakcie swojej przygody z francuską firmą miał okazję pracować nad takimi seriami jak Assassin’s Creed czy Far Cry. Wyróżniony przez nas tytuł jest z kolei przygodową grą akcji FPP, która powinna zainteresować przede wszystkim miłośników klimatów science fiction.

Journey to the Savage Planet skupia się na eksploracji i poznawaniu tajemnic niezbadanej planety. W trakcie rozgrywki gracze wcielają się w świeżo upieczonego pracownika Kindred Aerospace opisywanej jako „czwarta największa międzygwiezdna kompania eksploracyjna” i ruszają na przygodę. Zabawa nie polega jednak jedynie na beztroskim zwiedzaniu nowego świata. Podczas ekspedycji użytkownicy muszą bowiem również stawić czoła zarówno faunie, jak i florze. Dzieło deweloperów z Typhoon Studios może pochwalić się naprawdę wciągającą rozgrywką, a także miłą dla oka oprawą wizualną. Zdecydowanie warto dać temu tytułowi szansę, zwłaszcza jeśli uwielbiacie kosmiczne przygody.