Według twórcy Days Gone kierownictwo Sony „nigdy nie było fanami” gry

W marcu bieżącego roku dowiedzieliśmy się, że Bend Studio odpowiedzialne za Days Gone szykuje kolejny projekt. Jak informowaliśmy, ogłoszenie o pracę sugerowało, że zespół planuje stworzyć „kolejny, głośny tytuł AAA”. Reżyser postapokaliptycznej produkcji z Deaconem w roli głównej po raz kolejny nie pozostawia jednak złudzeń i znów wspomina o braku kontynuacji uwielbianej gry. Tym razem Jeff Ross zaznacza, że kierownictwo Sony „nigdy nie było fanami” Days Gone.

O kontynuacji Days Gone „nie usłyszymy ani teraz, ani nigdy”

Pod koniec ubiegłego roku otrzymaliśmy ciekawe informacje związane z rzekomymi planami Bend Studio. Do sieci wyciekły wówczas slajdy z prezentacji, które wskazywały na to, że zespół deweloperów rzeczywiście w pewnym momencie pracował nad kontynuacją Days Gone. Jak jednak wiemy, ostatecznie plany zostały porzucone, nad czym ubolewał Jeff Ross, przyznając, że gdyby wszystko poszło po myśli twórców, prawdopodobnie Days Gone 2 znalazłoby się już w rękach graczy.