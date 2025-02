10 najlepszych par w grach wideo - romantycznie, z przyjaźnią i charyzmatycznie

Niedawno obchodziliśmy Walentynki. Tak się jednak składa, że temat miłości nie jest zbyt popularny w grach. Na szczęście i tak możemy znaleźć kilka bardzo ciekawych par. Nie zawsze jednak ich relacja jest w pełni romantyczna. Często ich uczucie jest mocno subtelne, a niekiedy jest to wręcz więź platoniczna. O kilku z nich można powiedzieć, że to prawdziwy klasyk gier wideo.

Z okazji Walentynek przyglądamy się więc najciekawszym parom w grach wideo. Która z nich jest najlepsza i najbardziej ikoniczna dla elektronicznej rozrywki? Odpowiedź poniżej.

10 najlepszych par w historii gier wideo

10. Mario i Księżniczka Peach - seria Mario

Gdyby to był ranking najbardziej znanych i ikonicznych par w historii gier wideo, Mario i Księżniczka Peach byliby pewnie na podium, może nawet na pierwszym miejscu. My jednak podchodzimy do tematu na poważnie i patrzymy głębiej. Te dwie postacie z gier Nintendo łączy bardzo… skomplikowana relacja. Jej fundamentem jest jednak ten trzeci, a więc Bowser. Można więc powiedzieć, że ten związek opiera się na zagrożeniu i adrenalinie. Jakiś terapeuta na pewno by to przeanalizował. Mówiąc jednak na serio, bez wątpienia Mario i Księżniczka Peach to kultowa para dla gier. Kilka jest jednak znacznie ciekawszych.

9. Komandor Shepard i Liara T'Soni - Mass Effect

Bardzo nietypowa para. Romans komandora Sheparda i Liary jest opcjonalny - to jedna z kilku możliwości jakie są dostępne w Mass Effect. Większość fanów nie ma jednak wątpliwości, że akurat ten duet jest najciekawszy. Czuć, że w tej międzygalaktycznej relacji jest najwięcej chemii. Swoje robi oczywiście błękitna Liara, reprezentantka rasy Asari, która słynie ze zmysłowego charakteru, a także niesamowitej inteligencji. Shepard w towarzystwie takiej postaci wygląda najlepiej. Romanse to bez wątpienia kultowy element trylogii, a ten z Liarą jest dla wielu osób najciekawszy i najmocniej zapada w pamięci.

8. Ellie i Dina - The Last of Us: Part II

Teraz zupełnie odmienna para. Romanse homoseksualne nie są niczym nowym w grach (głównie w gatunku RPG), ale tak mocno zarysowanej relacji nikt nie stworzył. Naughty Dog postawiło bardzo wysoko poprzeczkę, ale miało to też uzasadnienie. Związek Ellie i Diny ma kluczowe znaczenie dla fabuły drugiej części The Last of Us. Trudno powiedzieć, aby było to romantyczne love story. To raczej związek pełen bólu, cierpienia i stawiania drugiej połówki w tylnym rzędzie, aby dokonać krwawej zemsty. Ryzykowanie własnego zdrowia, zwłaszcza przy związku z dzieckiem, nadaje tej relacji nietypowej dynamiki. Trudno w przypadku Ellie i Diny mówić o romantyzmie. To jednak zupełnie inna sytuacja, ale też niezwykle nietypowa w świecie gier wideo. Ekipie Naughty Dog trzeba więc oddać, że zrobili coś odważnego i oryginalnego.