10 najbardziej obleganych samochodów na Poznań Motor Show, którymi możecie pościgać się w grach. Ostatni pojazd z pewnością was zaskoczy!

Lamborghini Aventador to jeden z najpopularniejszych samochodów sportowych w grach wyścigowych, więc jego ewolucje możecie znaleźć w naprawdę wielu tytułach. Podczas Poznań Motor Show to niebieskie Lambo przyciągało ogromne tłumy. Piękna, włoska bryła kusi wzrok, ale osiągi tego samochodu są jeszcze bardziej imponujące. Silnik V12 o pojemności 6500 cm3 i zawrotnej mocy 730 KM potrafi rozpędzić tę furę do 350 km/h, a do samej setki rozpędza się w 2,9 sekundy. Aventador jest tak popularny w grach, że natraficie na niego niemal w każdej większej produkcji. Samochód jest dostępny w dużych seriach jak choćby Need for Speed, Forza (Horizon i Motorsport), The Crew oraz Gran Turismo. Fura trafiła także do kilku innych, mniej popularnych dzisiaj produkcji jak choćby Project CARS 2, Asphalt Legends, Real Racing trzy, a nawet do szalonego Rocket League. Jest to też jedna z mocniejszych opcji dostępnych w takim Assetto Corsa Competizione i warto mieć ten samochód na uwadze jeśli odpalicie tę grę. Co najciekawsze, to wciąż nie wszystkie tytuły w których pościgacie się Aventadorem – tych jest naprawdę sporo więcej i z pewnością przynajmniej raz mieliście z nim styczność.

Chevrolet Corvette C8 (czyli model z silnikiem umieszczonym centralnie, produkowany od 2020 roku) pojawia się w wielu nowoczesnych grach wyścigowych. Samochód który widzicie na zdjęciu posiada ogromny, naturalnie sprężany silnik V8 LT2 o pojemności 6200 cm3 i mocy 495 KM. Przy masie 1495 kilogramów, jest w stanie rozpędzić się od 0 do 100 km\h zaledwie w trzy sekundy. Chevrolet Corvette C8 w swojej najnowszej wersji będziecie w stanie ograć w takich tytułach jak GRID Legends, Forza Horizon 5, Forza Motorsport, Gran Turismo 7 albo w zręcznościowym Need for Speed Unbound (pod postacią Stingray). Samochód można też sprawdzić za pośrednictwem platformy iRacing lub za pomocą modów w grach z serii Assetto Corsa. Jego mocnym atutem jest z pewnością prowadzenie. Wielu graczy uważa, że ten samochód wyjątkowo dobrze trzyma się asfaltu, niezależnie od kategorii wyścigowej do której został przystosowany.

Poznań Motor Show to nie tylko samochody. Na targach pojawiło się mnóstwo motocykli, ale najczęściej oglądanym przez uczestników było Kawasaki Ninja ZX-10R. To sportowy jednoślad o pojemności 998 cm3 i mocy około 200 KM, co przy jego masie 197 kilogramów (na sucho) daje niesamowite rezultaty. O potędze tej maszyny możecie się przekonać w najnowszym Ride 5 od studia Milestone, ale w poprzednich odsłonach, znajdziecie starsze ewolucje tego motocykla, które są niewiele słabsze od obecnej wersji. Jeśli chcecie jeszcze mocniejszych wrażeń, wówczas możecie sięgnąć bo SBK 22 na licencji mistrzostw świata World Superbike. Tam będziecie w stanie przetestować Kawasaki Ninja ZX-10R w mocno dopieszczonej specyfikacji, która była w stanie zdobyć kilka tytułów mistrzowskich dzięki połączeniu osiągów maszyny i umiejętności Jonathana Rea.

Subaru BRZ swego czasu oblegało gry wyścigowe. Po premierze tego samochodu, niemal każda popularna gra związana z motorsportem implementowała ten model. Na przykładzie wersji z 2023 roku, wiemy, że ten sportowy wózek dysponuje czterocylindrowym silnikiem (boxer) o pojemności 2000 cm3 i mocy około 205 KM. Samochód posiada napęd na tył (RWD), a jego waga wynosi 1270 kilogramów. Jedną z pierwszych produkcji, która dodała Subaru BRZ było Gran Turismo 6. Naturalnie później, model pojawił się także w kolejnych odsłonach czyli GT Sport i 7. W reboocie Need for Speed z 2015 roku, BRZ był jednym z najpopularniejszych samochodów do tuningowania i podobnie jak w przypadku Gran Turismo, kolejne odsłony popularnego NFS’a również gościły ten pojazd. Subaru BRZ znajdziecie także w takich tytułach jak Forza Horizon 5, Assetto Corsa, Forza Motorsport, GRID Legends, w sieciowym The Crew 2 czy choćby w nadchodzącej, polskiej produkcji JDM: Japanese Drift Master.

To była najbardziej zaawansowana rajdówka na poznańskich targach motoryzacyjnych. Nic dziwnego, bowiem należała do samego Kajetana Kajetanowicza, a jak wiemy, nasz sportowiec ma mocne wsparcie, więc może sobie pozwolić na korzystanie z absolutnie topowych podzespołów. Sprzęt posiada 3-cylindrowy silnik o pojemności 1618 cm3 i mocy 280 KM, a jego masa to zaledwie 1230 kilogramów. Samochód posiada oczywiście napęd 4x4 i turbodoładowanie. Toyota GR Yaris RALLY2 jest obecnie dostępna w najnowszej grze poświęconej rajdom samochodowym na licencji, czyli EA Sports WRC. To jeden z lepiej prowadzących się samochodów i bardzo mocny w swojej kategorii. To auto możecie także sprawdzić jeszcze trudniejszych warunkach i mówię to raczej do fanów modowania. Ten konkretny model rajdówki możecie zaimplementować w prawdopodobnie najbardziej zaawansowanym symulatorze rajdów samochodowych jaki kiedykolwiek powstał – Richard Burns Rally o ile potraficie bawić się podmianą plików. Tak czy inaczej, jest to jednej z popularniejszych samochodów, po który sięgają kierowcy chcący spróbować swoich sił w rajdach.

Ford Mustang 2025

Forda Mustanga chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Na zdjęciu widzicie jego najnowszą odsłonę z bieżącego roku i choć jeszcze w grach tego konkretnego modelu nie ma, to warto wspomnieć o tym ikonicznym samochodzie, którego kolejne ewolucje trafiały do gier. W takim Need for Speed Payback, był to jeden z popularniejszych modeli, natomiast w Test Drive Unlimited gracze wybierali Mustanga jako jeden ze swoich pierwszych modeli do kolekcji. Oczywiście słynnego Forda znajdziecie chyba wszędzie – seria Need for Speed, Gran Turismo, Forza Horizon i Motorsport, The Crew, Project CARS, Assetto Corsa, Real Racing 3 i tak dalej. Trudno jednak przejść obojętnie obok tak kultowego modelu. Jego możliwości? Najmocniejsza wersja Mustanga (Shelby GT500) posiada silnik o pojemności 5200 cm3, oferujący moc wynoszącą około 760 KM. Nie jest to może najszybszy samochód, ale z pewnością potężny i wywołujący ciarki u wielu fanów.

Porsche 911 GT3

Porsche 911 GT3 to podstawa sportowych samochodów w grach wyścigowych. Na zdjęciu widnieje jedynie drogowa wersja tego pojazdu, która posiada czterolitrowy silnik o mocy 500 KM, ale ta maszyna robi świetną robotę w wersji typowo torowej. Tutaj mamy podobną sytuację co w przypadku Aventadora i Mustanga. Jest to tak popularny samochód, że raczej nie ciężko będzie wam trafić na niego w grach. Swego, czasu Forza Motorsport 7 była nawet reklamowana właśnie tym samochodem (aczkolwiek w wersji GT2). Porsche 911 GT3 to jednak istny demon jeśli chodzi o wyścigi na torach, dlatego pomijając simcad’y i zręcznościówki pokroju Forzy, Gran Turismo czy The Crew, warto sprawdzić ten pojazd w produkcjach stricte symulacyjnych takich jak iRacing, Assetto Corsa, Le Mans Ultimate czy też Rennsport. To jeden z najskuteczniejszych i zarazem najbardziej przystępnych samochodów, który pozwoli świeżym graczom łatwiej wejść do świata symulacji, natomiast w rękach doświadczonych graczy będzie w stanie wygrać nie jeden wyścig.

Lancia Delta

Z wysokiego C, wracamy na nieco niższe tony. Lancia Delta to już klasyka motoryzacji. Samochód doczekał się kilku ewolucji, jednak jego najczęściej wybierana wersja pochodzi z lat 90. Auto mogło mieć silnik o pojemności 1600 cm3 lub 2000 cm3 i w zależności od tego moc na poziomie 105 lub 150 KM. Ten kultowy, sportowy samochód w swoich czasach siał spustoszenie w różnego rodzaju zawodach i choć dziś nie robi już wrażenia osiągami, to jednak jego sława nadal przyciąga wzrok ludzi. Dostrzegają to także twórcy gier komputerowych, dlatego Lancia Delta często pojawia się w tytułach jako dodatek dla kolekcji klasyków lub jako pojazd startowy jak choćby w Test Drive Unlimited 2. Był to samochód popularnych w starszych produkcjach, dlatego mogliście brać nim udział w rajdach w takich tytułach jak Colin McRae Rally 2.0 lub 2005, w kilku Drirtach lub w grach z serii WRC. Jest to również model, który regularnie trafia do Gran Turismo po dziś dzień, począwszy od drugiej odsłony serii. Lancia Delta była także mocno popularnym pojazdem w zapomnianym już dzisiaj Sega Rally Championship.

Mitsubishi Lancer EVO 7

Mitsubishi Lancer Evolution 7 świetnie się sprawdza zarówno w rajdach samochodowych jak i w wyścigach ulicznych oraz tuningu. Ten pojazd z napędem na cztery koła, dwulitrowym silnikiem R4 i mocą 276 KM przy masie około 1380 kg, idealnie sprawdzał się w rajdach samochodowych i w swojej kategorii był naprawdę mocnym rywalem. Nie dziwi więc, że twórcy gier rajdowych prędzej czy później sięgnęli po ten samochód, dlatego był on na porządku dziennym w takich tytułach jak Colin McRae Rally, WRC czy też RalliSport Challenge. Z czasem samochód pojawiał się jako ciekawy dodatek w takich tytułach jak Gran Turismo lub Tokyo Xtreme Racer 3, ale pojazd ten, przykuł szczególną uwagę graczy za sprawą Need for Speed Underground i późniejszych części, gdzie świetnie sprawdzał się podczas tuningu, zwłaszcza wizualnego. Mało który samochód tak świetnie poddawał się modyfikacjom zderzaków, spoilerów i ciekawym malowaniom jak właśnie Mitsubishi Lancer EVO 7. Z resztą spójrzcie tylko na malowanie tego konkretnego modelu z targów, świetne prawda?

John Deere 6155 M

Tego się nie spodziewaliście, prawda? Tak, traktor był jednym z najciekawszych elementów targów i przyciągał sporą widownię. Tu naturalnie nie ma żadnej filozofii – maszyny rolnicze tej marki znajdziecie w grach z serii Farming Simulator. Ten konkretny model, czyli John Deere 6155 M, posiada czterocylindrowy, turbodoładowany silnik o pojemności 6800 cm3 i mocy 155 KM. Jego masa wynosi około 6300 kilogramów. To potężny kolos, który świetnie wygląda, a jeszcze lepiej sprawdza się w pracach polnych. No cóż, może nie jest to maszyna do ścigania się, ale jeśli odpalicie Farming Simulator i wsiądziecie do tego potwora, to z pewnością poczujecie ogrom satysfakcji. Mam jednak teorię, że być może traktor sam w sobie nie robił jakiegoś super wrażenia, ale kompletnie wyróżniał się na tle innych pojazdów prezentowanych na halach i z pewnością ta odmienność była jego atutem.