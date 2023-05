10 filmów animowanych, które zarobiły najwięcej pieniędzy. Sprawdź, czy jest tu Twoja ulubiona animacja

Filmy animowane są dla wszystkich. W czasie seansu śmieje się i wzrusza każdy, niezależnie od ilości wiosen na karku. Filmy animowane to obecnie ogromne produkcje, z wspaniałą obsadą i ogromnymi budżetami. Jeśli zliczyć wszystkie razem, to zarobiły w sumie grubo ponad 11 mld dolarów. Wiele z nich zapracowało już na miano kultowych, a piosenki i cytaty z nich żyją własnym życiem. Przygotowaliśmy zestawienie dziesięciu, a właściwie jedenastu, takich które zarobiły do tej pory najwięcej pieniędzy. Sprawdźcie czy na liście znajduje się Wasza ulubiona animacja.

Król lew (1994). Miejsce 11 i specjalne wyróżnienie

Król lew co prawda nie mieści się już w pierwszej dziesiątce, bo wyparł go z niej, robiący oszałamiającą karierę, Super Mario Bros., jednak to ta animacja przez dziesięciolecia funkcjonowała na tej liście i dla wielu z nas ma charakter legendy, z którą kojarzą się piękne chwile i momenty wzruszeń. Zresztą film wciąż chwyta za serce, nawet prawie 30 lat po premierze. Wpadająca w ucho muzyka, sympatyczni bohaterowie i pozytywne przesłanie. Hakuna Matata!