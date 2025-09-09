Zaloguj się lub Zarejestruj

Dla tej serii Rian Johnson porzucił Gwiezdne wojny. Zobacz zwiastun nowego kryminału Netflix

Jakub Piwoński
2025/09/09 09:30
Kolejna odsłona kryminalnej serii ma swój zwiastun.

Rian Johnson, autor Ostatniego Jedi, najwyraźniej porzucił Gwiezdne wojny dla rozwoju tej, detektywistycznej serii. Żywy czy martwy: Film z serii Na noże to kolejny odsłona serii – ponownie w duchu Agathy Christie i ponownie z zagadką do rozwiązania. Jest już pierwszy zwiastun.

Żywy czy martwy: Film z serii Na noże
Żywy czy martwy: Film z serii Na noże

Żywy czy martwy: Film z serii Na noże – pierwszy zwiastun

Film miał premierę na festiwalu w Toronto i zebrał bardzo dobre recenzje – obecnie może pochwalić się wynikiem 82 punktów na Metacritic i aż 96% na Rotten Tomatoes. To rezultat porównywalny z poprzednimi odsłonami – Na noże (82) i Glass Onion (81).

Nowa odsłona serii przenosi widzów do niewielkiej parafii w stanie Nowy Jork, gdzie spokój lokalnej wspólnoty zostaje zakłócony przez tajemniczą zbrodnię. Na miejscu zjawia się Benoit Blanc (Daniel Craig), którego dociekliwość i ekscentryczny styl prowadzenia śledztwa po raz kolejny staną w centrum wydarzeń.

GramTV przedstawia:

W nowej historii pojawia się świeża obsada. W opiniach o filmie szczególnie wyróżnia się Josh O’Connor jako ojciec Jud – były bokser i ksiądz, którego charyzma i wewnętrzne rozterki czynią z niego najbardziej intrygującą postać filmu. Obok niego zobaczymy m.in. Josha Brolina w roli despotycznego monsiniora, Glenn Close, Cailee Spaeny, Kerry Washington oraz Daryla McCormacka.

Johnson ponownie stawia na błyskotliwe dialogi, teatralną inscenizację i humor, choć krytycy zwracają uwagę, że ostatni akt filmu nieco gubi tempo przez nadmiar retrospekcji i wyjaśnień. Żywy czy martwy: Film z serii Na noże trafi do wybranych kin już 26 listopada, a 12 grudnia zadebiutuje globalnie na Netflixie.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/9/8/wake-up-dead-man-trailer

Popkultura
kryminał
Rian Johnson
Daniel Craig
Żywy czy martwy: Film z serii Na noże
Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


