Dla tej serii Rian Johnson porzucił Gwiezdne wojny. Zobacz zwiastun nowego kryminału Netflix

Kolejna odsłona kryminalnej serii ma swój zwiastun.
Rian Johnson, autor Ostatniego Jedi, najwyraźniej porzucił Gwiezdne wojny dla rozwoju tej, detektywistycznej serii. Żywy czy martwy: Film z serii Na noże to kolejny odsłona serii – ponownie w duchu Agathy Christie i ponownie z zagadką do rozwiązania. Jest już pierwszy zwiastun.
Żywy czy martwy: Film z serii Na noże – pierwszy zwiastun
Nowa odsłona serii przenosi widzów do niewielkiej parafii w stanie Nowy Jork, gdzie spokój lokalnej wspólnoty zostaje zakłócony przez tajemniczą zbrodnię. Na miejscu zjawia się Benoit Blanc (Daniel Craig), którego dociekliwość i ekscentryczny styl prowadzenia śledztwa po raz kolejny staną w centrum wydarzeń.
GramTV przedstawia:
W nowej historii pojawia się świeża obsada. Wopiniach o filmie szczególnie wyróżnia się Josh O’Connor jako ojciec Jud – były bokser i ksiądz, którego charyzma i wewnętrzne rozterki czynią z niego najbardziej intrygującą postać filmu. Obok niego zobaczymy m.in. Josha Brolina w roli despotycznego monsiniora, Glenn Close, Cailee Spaeny, Kerry Washington oraz Daryla McCormacka.
Johnson ponownie stawia na błyskotliwe dialogi, teatralną inscenizację i humor, choć krytycy zwracają uwagę, że ostatni akt filmu nieco gubi tempo przez nadmiar retrospekcji i wyjaśnień. Żywy czy martwy: Film z serii Na noże trafi do wybranych kin już 26 listopada, a 12 grudnia zadebiutuje globalnie na Netflixie.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!