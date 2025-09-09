Dla tej serii Rian Johnson porzucił Gwiezdne wojny. Zobacz zwiastun nowego kryminału Netflix

Rian Johnson, autor Ostatniego Jedi, najwyraźniej porzucił Gwiezdne wojny dla rozwoju tej, detektywistycznej serii. Żywy czy martwy: Film z serii Na noże to kolejny odsłona serii – ponownie w duchu Agathy Christie i ponownie z zagadką do rozwiązania. Jest już pierwszy zwiastun.

Żywy czy martwy: Film z serii Na noże – pierwszy zwiastun

Film miał premierę na festiwalu w Toronto i zebrał bardzo dobre recenzje – obecnie może pochwalić się wynikiem 82 punktów na Metacritic i aż 96% na Rotten Tomatoes. To rezultat porównywalny z poprzednimi odsłonami – Na noże (82) i Glass Onion (81).