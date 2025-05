Związek Muzyków USA i Kanady potępia ataki Donalda Trumpa na Taylor Swift i Bruce’a Springsteena

Amerykańska Federacja Muzyków Stanów Zjednoczonych i Kanady nie będzie milczeć, gdy dwóch naszych członków – Bruce Springsteen i Taylor Swift – jest publicznie atakowanych przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Bruce Springsteen i Taylor Swift to nie tylko wybitni muzycy, to także wzory do naśladowania i źródło inspiracji dla milionów ludzi w USA i na całym świecie. Niezależnie czy mówimy o Born in the U.S.A. czy trasie Eras, ich muzyka jest ponadczasowa, ma ogromny wpływ i głębokie znaczenie kulturowe. Muzycy mają prawo do wolności wypowiedzi, a my solidaryzujemy się ze wszystkimi naszymi członkami.

Taylor Swift i Bruce Springsteen to jedni z dziesiątek tysięcy artystów zrzeszonych w AFM, organizacji, która – jak głosi jej oficjalna strona – negocjuje uczciwe umowy, chroni prawa autorskie, zapewnia opiekę zdrowotną i emerytalną oraz działa na rzecz interesów muzyków. Swift należy do oddziału w Nashville, a Springsteen do rozdziałów w Los Angeles i rodzinnego stanu New Jersey.

Oświadczenie organizacji to reakcja na serię wypowiedzi Trumpa z piątku 16 maja. Zaczął od Taylor Swift, pisząc:

Czy ktoś zauważył, że od kiedy powiedziałem 'NIENAWIDZĘ TAYLOR SWIFT', przestała być 'GORĄCA'?

Warto przypomnieć, że to kolejny atak Trumpa na Swift. Już osiem miesięcy wcześniej wyraził swoją niechęć wobec niej, po tym jak poparła jego przeciwniczkę, Kamalę Harris, w wyborach prezydenckich 2024. Trump już wcześniej kpił z piosenkarki, między innymi po tym, jak została wygwizdana przez fanów drużyny Philadelphia Eagles podczas Super Bowl w lutym.