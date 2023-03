Zwiastun Dooma 4 wyciekł do sieci

Coraz więcej materiałów z czwartej części Dooma trafia do sieci. Przed wersją wydaną w 2016 roku, id Software pracowało nad kolejną pełnoprawną odsłoną serii, której bliżej było do Call of Duty, czy Battlefielda. Jeszcze w lipcu ubiegłego roku otrzymaliśmy obszerny materiał prezentujący Dooma 4, tak teraz do sieci trafił zwiastun, który był prezentowany przez producenta na pokazie pod koniec 2012 roku.

Zwiastun Dooma 4 odnaleziony po latach

Zaledwie trzydziestosekundowy zwiastun pokazuje, czym Doom 4 miał w zasadzie być. Na materiale możemy zobaczyć kilka fragmentów, które prezentują dynamiczną rozgrywkę przy użyciu broni palnej, jak i siły mięśni Doomguy’a, który rozprawia się z przeciwnikami za pomocą swoich pięści. Możemy również zobaczyć, z jakimi przeciwnikami mieliśmy się mierzyć. Co ciekawe, czwarty Doom przygotowywany był jako kolejna odsłona serii z silnym zaakcentowaniem horrorowej stylistyki, podobnej do Dooma 3 z 2004 roku.