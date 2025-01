Zwiastun Daredevila z idealnym przyjęciem. Fani od dawna czekali na taką produkcję od Marvela

Marvel potrzebuje zarówno filmowych, jak i serialowych hitów przed nadejściem wielkiej kulminacji drugiej sagi MCU w postaci Avengers: Doomsday i Secret Wars. Gdy wiele wskazuje na to, że Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat nie sprosta oczekiwaniom i nie zachęci ludzi do wybrania się do kina, tak nadchodzący serial o Diable z Hell’s Kitchen na Disney+ zachwyci wielu widzów. Wczoraj studio podzieliło się pierwszym zwiastunem Daredevil: Odrodzenie, które przypadło do gustu nawet osobom, nawet tym, którzy już dawno postawiły krzyżyk na superbohaterskim uniwersum Marvela. Wygląda jednak na to, że serial o Daredevilu może odnieść ogromny sukces.

Daredevil: Odrodzenie ze świetnym przyjęciem pierwszego zwiastuna

Oficjalny zwiastun serialu opublikowany na kanale Marvel Entertainment może pochwalić się ponad 9 milionami wyświetleń. Aż 457 tysięcy osób dało łapkę w górę i tylko 2,8 tysięcy zaznaczyło łapkę w dół. W komentarzach pod filmem nie brakuje głosów, że to najlepsza produkcja Marvela od wielu lat i wielu fanów nie może się już doczekać premiery. Inni są zaskoczeni, że studiu udało się zachować ducha oryginalnego serialu, który pierwotnie debiutował na Netflixie. Są również osoby, które nie mogą uwierzyć, że akcja nowego Daredevila będzie rozgrywać się w tym samym uniwersum, co chociażby Ms. Marvel. Poniżej przeczytacie wybrane opinie.