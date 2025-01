Kapitan Ameryka 4 wielką klapą? Film zarobi mniej od jednej z największych porażek Marvela

Po ubiegłorocznej premierze Deadpool & Wolverine, który to film zarobił w weekend otwarcia w Ameryce aż 211,4 mln dolarów, zaliczając czwarte najwyższe otwarcie dla produkcji z MCU na domowym rynku, wydawało się, że Marvel wraca na dobre. Prawdziwy test studio przejdzie w tym roku, kiedy to na dużym ekranie zadebiutują aż trzy filmy. Pierwszym z nich będzie Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat, który wielokrotnie był poprawiany i jeszcze pod koniec ubiegłego roku zorganizowano kolejne dokrętki. Według niedawnych informacji aż sześciu różnych scenarzystów będzie podpisanych pod tym filmem. Również zwiastuny nie zachwyciły fanów superbohaterów, co też przekłada się na niskie oczekiwania wobec nadchodzącej produkcji. Wszystko to spowodowało, że Kapitan Ameryka 4 może nie zacząć swojego „kinowego biegu” z wysokiego poziomu.

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat – rozczarowujące prognozy finansowe weekendu otwarcia

Według najnowszych prognoz Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat przyniesie z pierwszych trzech dni w amerykańskich kinach od 86 do 95 milionów dolarów. Warto nadmienić, że jest to weekend przypadający na Walentynki i Dzień Prezydenta, więc kwota ta z poniedziałkowymi wpływami, kiedy to wypada dzień wolny dla Amerykanów, powinna przekroczyć 100 milionów dolarów.