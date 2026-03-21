Zrezygnowałeś z grania w Hearthstone? Właśnie tak Blizzard chce cię ponownie wciągnąć w grę

Blizzard Entertainment wyraźnie daje do zrozumienia, że nie zapomina o graczach, którzy porzucili Hearthstone. Nowy poradnik dla powracających użytkowników to coś więcej niż tylko zestaw wskazówek – to przemyślana próba przyciągnięcia ich z powrotem, z pełną świadomością, że wielu z nich może chcieć wrócić, ale obawia się zaległości.
Blizzard chce odzyskać graczy Hearthstone
Najważniejszym elementem programu są konkretne bonusy. Osoby, które nie logowały się przez co najmniej 90 dni, mogą liczyć na darmową talię rankingową, którą najpierw da się przetestować przez tydzień. Do tego dochodzą tzw. pakiety posiłkowe, zawierające nawet do 50 kart z wcześniejszych rozszerzeń, co pozwala szybko odbudować kolekcję i wrócić do rywalizacji bez długiego grindu.
Blizzard ułatwia także wejście w aktualną metę – odnalezienie się w obecnej rozgrywce i szybkie sprawdzenie, które talie radzą sobie najlepiej. Gracze otrzymują dostęp do kart próbnych z najnowszych dodatków, mogą korzystać z gotowych talii dla każdej klasy i bez stresu rozpocząć zabawę w trybie rankingowym. Kluczowym punktem odniesienia pozostaje format Standard, który opiera się na najnowszych kartach i zapewnia bardziej przystępny próg wejścia.
Nie bez znaczenia jest też rozwój samej gry. Najnowsze rozszerzenie KATAKLIZM wprowadza nowe mechaniki, jednostki i kartę bohatera, a regularne aktualizacje dbają o balans i świeżość rozgrywki. Do tego dochodzą codzienne nagrody, wydarzenia i aktywna społeczność, która pomaga odnaleźć się po przerwie. Nie da się ukryć, że kuszenie graczy bonusami przy powrocie do gry są elementem kampanii promocyjnej najnowszego dodatku.
Wszystko to pokazuje, że Blizzard nie tylko walczy o nowych graczy, ale aktywnie próbuje odzyskać tych, którzy kiedyś opuścili Karczmę. Dzięki darmowym nagrodom i uproszczonemu powrotowi, wejście do Hearthstone po dłuższej przerwie nigdy nie było tak łatwe. Więcej informacji na stronie Blizzard.
