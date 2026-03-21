Zrezygnowałeś z grania w Hearthstone? Właśnie tak Blizzard chce cię ponownie wciągnąć w grę

Blizzard Entertainment wyraźnie daje do zrozumienia, że nie zapomina o graczach, którzy porzucili Hearthstone. Nowy poradnik dla powracających użytkowników to coś więcej niż tylko zestaw wskazówek – to przemyślana próba przyciągnięcia ich z powrotem, z pełną świadomością, że wielu z nich może chcieć wrócić, ale obawia się zaległości.

Blizzard chce odzyskać graczy Hearthstone

Najważniejszym elementem programu są konkretne bonusy. Osoby, które nie logowały się przez co najmniej 90 dni, mogą liczyć na darmową talię rankingową, którą najpierw da się przetestować przez tydzień. Do tego dochodzą tzw. pakiety posiłkowe, zawierające nawet do 50 kart z wcześniejszych rozszerzeń, co pozwala szybko odbudować kolekcję i wrócić do rywalizacji bez długiego grindu.