Zobaczymy zapowiedź Nintendo Switch 2 już w styczniu? Firma planuje spotkanie z inwestorami

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się o ruszeniu sprzedaży folii ochronnych do Nintendo Switch 2. Wielu fanów zinterpretowało to jako potwierdzenie zbliżającej się zapowiedzi. Według nowych informacji podanych przez japońską firmę w najbliższym czasie ma dojść do spotkania z inwestorami, a jego tematem ma być właśnie następca Switcha.

Nintendo Switch 2 - kiedy odbędzie się prezentacja konsoli?

Osoby mocno zainteresowane tematem nadchodzącego ogłoszenia Nintendo Switch 2 bardzo się ucieszyły po ostatnim ogłoszeniu przez firmę spotkania z inwestorami. Data tego wydarzenia ustalona na 4 lutego 2025 roku mocno sugeruje, że w styczniu otrzymamy oficjalną zapowiedź nowej konsoli japońskiej firmy. Dodatkowo termin zgadza się z informacjami udostępnionymi przez Nintendo w sprawozdaniu finansowym, które potwierdziło chęć ogłoszenia urządzenia przed 31 marca nadchodzącego roku.

