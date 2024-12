Pierwsze akcesoria do Nintendo Switch 2 pojawiły się w sklepach. Japońska firma wciąż nie ogłosiła konsoli

Bardzo prawdopodobny jest scenariusz, w którym udostępnienie w sklepach folii ochronnej jest przygotowaniem do ogłoszenia konsoli, co jeszcze nie nastąpiło. Ostatnio japońska firma podzieliła się szczegółami dotyczącymi potencjalnej daty premiery - stało się to przy okazji pojawienia się sprawozdania finansowego. Dowiedzieliśmy się, że obecnie nie istnieją plany związane z udostępnieniem konsoli na rynku przed kwietniem 2025 roku.

Jak już wspomnieliśmy, data premiery Nintendo Switch 2 nie została jeszcze ogłoszona. W ostatnim czasie informowaliśmy o wycofaniu się Square Enix ze sklepu Nintendo, lecz ta decyzja miała pozostać jedynie tymczasowa.