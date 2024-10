Trzeba pokazać, kto tu rządzi. Oto zwiastun finałowych odcinków 5 sezonu Yellowstone

Po długim oczekiwaniu, fani Yellowstone w końcu doczekają się zakończenia piątego sezonu. Studio Paramount właśnie udostępniło kolejny zwiastun nowych odcinków, które mają zadebiutować 14 listopada 2024 roku. Serial, który zdobył ogromną popularność, wraca po niemal rocznej przerwie, a napięcie związane z jego powrotem tylko wzrosło w obliczu wielu plotek i kontrowersji.

Finałowy zwiastun finałowego (?) sezonu Yellowstone

Serial opowiada o rodzinie, która broni interesów rancza, którym zarządzają. Jak widać na załączonym obrazku, w zwiastunie obecny jest Kevin Costner, wcielający się w głównego bohatera, Johna Duttona. Bardzo więc możliwe, że aktora zobaczymy w tej odsłonie serialu, co nie było pewne, aż do teraz. Najwyraźniej zdołał nakręcić sceny ze swoim udziałem przed odejściem z obsady w atmosferze, dodajmy, niemałych kontrowersji. Tajemnicą jest jednak to, jak w ilu odcinkach jego postać będzie obecna w serialu. Decyzja aktora wywołała pytania o przyszłość serialu, który pierwotnie miał zakończyć się właśnie na piątym sezonie.