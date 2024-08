Wracamy do Yellowstone. Oto pierwszy zwiastun drugiej części 5 sezonu

Wracamy do Yellowstone. Po tym jak pożegnaliśmy się z serialem na początku roku 2023, dość długo kazano nam czekać na domknięcie piątego sezonu. Ma to nastąpić w listopadzie. Studio Paramount właśnie udostępniło pierwszy zwiastun nowych odcinków.

Yellowstone – finał piątego sezonu to definitywny koniec?

W oczekiwaniu na powrót westernowego show udzielił nam się jednak spory szum, który wokół niego narósł. Główny aktor serialu, Kevin Costner, zrezygnował z udziału w produkcji. Pierwotnie za powód uznano konflikt harmonogramów – Kevin Costner miał skupiać się na tworzeniu swojego Horyzontu, odpuszczając prace przy Yellowstone. Sam zainteresowany tłumaczył jednak sprawę odwrotnie – że to zastoje w produkcji i słabej jakości scenariusze niejako zmusiły go do tego, że zajął się produkcją własnego widowiska.