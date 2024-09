Zobacz 50-minutową fanowską animację Warhammer 40,000

W opisie filmu można dowiedzieć się, że fabuła skupia się wokół oddziału Space Marines. Muszą oni stoczyć walkę z przebudzonymi Necronami i bronić Imperium. Twórca kryjący się za nickiem Gabriel Christtiane, podkreśla, że jest tylko amatorem, dla którego projektowanie graficzne i animacja to hobby i czysta przyjemność. Tworzy także modele 3D, którymi można się bawić lub wykorzystywać do gier planszowych.

Autor podkreśla także coś, co jest raczej oczywiste w przypadku fanowskich produkcji – animacja The Awakening jest nieoficjalną, niekanoniczną, fanowską opowieścią, stworzoną przez amatorów bez jakichkolwiek roszczeń ani celów związanych z nagrodą finansową lub zyskiem. Co ciekawe, prawa do marki ma obecnie Amazon, który najwyraźniej przymierza się do (skądinąd profesjonalnej) adaptacji. Zająć się ma tym sam Henry Cavill, były już gwiazdor Wiedźmina i wieloletni fan Warhammera. Na razie jednak o projekcie jest cicho.