Znamy godzinę premiery Ghost of Tsushima Director’s Cut na PC w Polsce. Wystartował również preload

Ruszył już bowiem preload Ghost of Tsushima Director’s Cut na PC dla osób, które nabyły pozycję w przedsprzedaży. Dodatkowo dowiedzieliśmy się, że cross-play w ramach trybu Legends będzie dostępny w wersji beta, co oznacza, że gra nie połączy automatycznie graczy pecetowych z konsolowymi. Będzie można jednak skorzystać z rozgrywki międzyplatformowej zapraszających znajomych z PSN.

W ostatnim wpisie na platformie Steam firmy Nixxes i Sucker Punch podzieliły się nowymi informacjami na temat premiery Ghost of Tsushima Director’s Cut na PC. Zgodnie z treścią komunikatu, gra zadebiutuje na komputerach osobistych 16 maja o godzinie 17:00 czasu polskiego. To jednak nie koniec wieści związanych z tytułem.

Ponadto pojawiły się dobre wieści dla posiadaczy Steam Decka. Ghost of Tsushima Director’s Cut będzie kompatybilne z urządzeniem i zaoferuje tryb dla jednego gracza. Twórcy zaznaczają, że Steam określa grę jako „nieobsługiwaną” na Steam Decku, jednak wynika to z faktu, że do trybu Legends wymagany jest Windows z dostępem do funkcji PlayStation Network.

Na koniec przypominamy, że Ghost of Tsushima Director's Cut na PC zadebiutuje już 16 maja 2024 roku. Edycja zawiera pełną wersję gry, dodatek Iki Island oraz wspomniany tryb współpracy Legends.