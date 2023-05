Zmarła Tina Turner. Gwiazda Mad Maxa i autorka piosenki do Bonda miała 83 lata

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o odejściu Tiny Turner. Swoją muzyką i bezgraniczną pasją życia oczarowała miliony fanów na całym świecie i zainspirowała przyszłe gwiazdy. Dziś żegnamy drogą przyjaciółkę, która pozostawiła nam wszystkim swoje największe dzieło: muzykę. Całe nasze serdeczne współczucie kierujemy do jej rodziny. Tino, będzie nam Ciebie bardzo brakowało – napisano w oświadczeniu.

Chociaż Tina Turner znana była przede wszystkim ze swojej muzyki, to związana była również z przemysłem filmowym. Jako aktorka zadebiutowała w 1975 roku filmem Tommy. Jej najbardziej znaną rolą jest Cioteczka Entity w Mad Max pod Kopułą Gromu z 1985 roku. Wystąpiła również u boku Arnolda Schwarzeneggera w Bohaterze ostatniej akcji. Wielkim dokonaniem była także piosenka do Jamesa Bonda, konkretniej do Golden Eye z 1995 roku.