Złote Globy z nową kategorią. Podcasty wkraczają na salony

Organizatorzy poinformowali, że do nagrody zostanie zakwalifikowanych 25 podcastów, spośród których wybranych zostanie sześciu finalistów. Nie podano jednak, jakie kryteria zdecydują o wyborze „najlepszej 25” ani jaka platforma streamingowa posłuży jako punkt odniesienia. Brak szczegółów wzbudził nie tylko ciekawość, ale i wątpliwości co do przejrzystości całego procesu.

Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się już najgłośniejsze tytuły, takie jak The Joe Rogan Experience, Call Her Daddy, The Megyn Kelly Show czy Pod Save America. Ogłoszenie nowej kategorii spotkało się z mieszanymi reakcjami – jedni mówią o otwarciu na nowe formy przekazu, inni o utracie tożsamości przez galę, która coraz bardziej podąża za popularnością, a nie za jakością artystyczną. Trudno jednak nie zauwayżyć rosnącej popularności podcastów.