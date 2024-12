Twórca Age of Empires o spadku popularności RTS-ów. Nowy projekt może zmienić sytuację

W najnowszym nagraniu udostępnionym przez podcast VideoGamer pojawił się współtwórca popularnego Age of Empires, Dave Pottinger. Wytłumaczył on, że RTS-y opierają się na tych samych schematach, które ze względu na mijający czas przestały być interesujące dla wielu osób. W przyszłości tą sytuację mogą poprawić nowe elementy, które zostaną wprowadzone do tego typu gier.

Założyciel studia Last Keep wspomniał również o rozwiązaniach, jakie miały się pojawić w między innymi w serii Age of Empires, lecz z wielu powodów nie trafiły one do finalnej wersji. Jednym z takich elementów są formacje, które zostały zaprezentowane na targach E3.