Zła wiadomość dla fanów anime. Toei Animation opóźnia wielką premierę filmową

Zgodnie z danymi finansowymi ujawnionymi przez samo studio, premiera filmu pierwotnie zaplanowanego na 2026 rok została przesunięta na 2027. Co więcej, oznacza to, że Toei nie wypuści żadnego filmu kinowego ani w 2025, ani w 2026 roku. Choć nazwa opóźnionej produkcji pozostaje tajemnicą, najbardziej prawdopodobnymi kandydatami wydają się Dragon Ball lub One Piece.

Ostatnio sporo mówiło się o tym, że Toei Animation pracuje nad dużym filmem pełnometrażowym, który dotyczy jednego z dwóch niesamowicie popularnych uniwersów – Dragon Ball lub One Piece. Teraz studio poinformowało o sporym opóźnieniu i choć nie podano oficjalnie, o który tytuł chodzi, to i tak jest to smutna wiadomość dla fanów anime.

Chociaż każda z tych marek mogłaby być tym tajemniczym filmem, Dragon Ball i One Piece wydają się najbardziej prawdopodobnymi wyborami. Jak wiemy, obecna sytuacja Dragon Balla jest wyjątkowo niepewna. Po śmierci Akiry Toriyamy, twórcy serii, trwają dyskusje i niejasności dotyczące praw autorskich między Toei, wydawcą mangi Shueishą oraz Bird Studio, firmą należącą do Toriyamy. Efektem tego jest wstrzymanie mangi Dragon Ball Super, a wszelkie duże projekty, w tym filmowe, mogą być opóźnione. W tej sytuacji nie byłoby zaskoczeniem, gdyby to właśnie film z uniwersum Dragon Balla został przesunięty.

Z drugiej strony możliwe jest również, że chodzi o film z uniwersum One Piece. Twórca serii, Eiichiro Oda, ma obecnie bardzo napięty grafik, bowiem intensywnie pracuje nad kontynuacją mangi oraz nad anime produkowanym przez Toei, a także nad aktorską wersją One Piece od Netflixa. Ponadto tworzy również remake anime we współpracy z WIT Studio. W tym kontekście przesunięcie premiery filmu mogłoby dać Odzie więcej czasu na zatwierdzenie scenariusza czy projektów postaci.

Mimo że One Piece to silny kandydat, większość przesłanek wskazuje na Dragon Balla jako źródło opóźnienia. Podczas gdy One Piece wciąż prężnie działa i ma jasną przyszłość, Dragon Ball pozostaje w zawieszeniu, a problemy prawne poważnie spowolniły rozwój franczyzy. Bez względu na to, która franczyza została dotknięta opóźnieniem, wiadomo już, że ani Dragon Ball, ani One Piece, ani Digimon nie doczekają się filmu kinowego przed 2027 rokiem. W przypadku One Piece będzie to najdłuższa przerwa między filmami w historii serii, co z pewnością rozczaruje fanów.