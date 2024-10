Zespół odpowiedzialny za Prince of Persia: The Lost Crown już nie istnieje? Ubisoft zmienił plany

Według podanych informacji wpływ na decyzję Ubisoftu w sprawie Prince of Persia: The Lost Crown miał mieć fakt, że firma potrzebuje więcej rąk do pracy przy innych projektach, które mogą okazać się bardziej dochodowe. Kilku członków zespołu próbowało przekonać odpowiednie osoby, aby wydano zgodę na powstanie kontynuacji gry lub kilka dodatków do wydanej produkcji, jednak ze względu na niewystarczającą w oczach francuskie firmy liczbę około 300 tysięcy sprzedanych kopii żaden z proponowanych projektów nie został zrealizowany. Ubisoft odniósł się już do sprawy informując, że żaden z członków zespołu nie został zwolniony, tylko zostali oni przypisani do prac nad innymi grami. Nie wykluczają oni również dalszych prac nad opisaną marką.

Na koniec przypomnijmy, że Prince of Persia: The Lost Crown został wydany 18 stycznia na Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz PC. W serwisie Metacritic gra uzyskała średnią ocen na poziomie 86/100. W naszej recenzji przyznaliśmy produkcji notę 7,5 na 10.