Zelda na Nintendo Switch 2 pokaże spory skok graficzny. Jeszcze lepsze efekty zobaczymy po dodaniu ray-tracingu

Fani pokazują, jak może wyglądać Breath of the Wild w wersji „next-genowej”.

Nintendo szykuje odświeżone wersje The Legend of Zelda: Breath of the Wild oraz Tears of the Kingdom na premierę Switcha 2. Choć nowe edycje zaoferują spory skok graficzny, fani postanowili sprawdzić, jak daleko można pójść – i efekt jest naprawdę imponujący.

Zelda: Breath of the Wild oraz Tears of the Kingdom - mody i emulacja pokazują możliwości

Na kanale Digital Dreams pojawiło się nagranie prezentujące Breath of the Wild w zupełnie nowej odsłonie – z presetem Ray-Tracing Beyond All Limits i trybem Ultra. Gra działa na emulatorze z zestawem modów, które pozwalają osiągnąć poziom wizualny zupełnie niedostępny na konsolach Nintendo. Efekty odbić, oświetlenia i detali robią ogromne wrażenie, choć momentami fotorealistyczna oprawa wizualna nie do końca pasuje do bajkowej estetyki gry. Pojawiają się też glitche i błędy graficzne.