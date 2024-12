Polskie Chernobylite 2: Exclusion Zone na nowym materiale. Wkrótce rusza kampania na Kickstarterze

To jednak nie wszystko, czym podzielili się deweloperzy z The Farm 51. Zapowiedziano bowiem, że już wkrótce wystartuje nowa kampania na Kickstarterze.

Widzicie, wierzymy w naszą wizję, ale jeszcze bardziej wierzymy, że nasza społeczność na Steam jest najbardziej szanowanym źródłem feedbacku, które powinniśmy wziąć pod uwagę. Zobowiązaliśmy się do tego wydając pierwszy Chernobylite we wczesnym dostępie w 2019 roku. Jesteśmy pewni, że fakt, że gra odniosła sukces i 2 miliony graczy zagrało w nią już w ostatecznej wersji, oraz że otrzymała bardzo pozytywne recenzje użytkowników, był wynikiem naszej współpracy z wami.

Dlatego wkrótce ruszymy z zupełnie nową kampanią na Kickstarterze, abyśmy mogli połączyć siły i uczynić Chernobylite 2 znacznie lepszym. Jeśli chcecie sprawdzić, o co w tym wszystkim chodzi, kliknijcie „Notify me on launch” na naszej stronie przedpremierowej Kickstartera. Będziemy również publikować nasze aktualizacje tutaj, ale wasze wsparcie na Kickstarterze bardzo się liczy. Na pewno wielu z was znajdzie tam fajne rzeczy, gdy kampania się rozpocznie. A ten moment zbliża się wielkimi krokami. – napisali twórcy w oświadczeniu na platformie Steam.