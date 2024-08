Kiedy Deadpool & Wolverine pojawi się na Disney+? Jest potencjalna data

Deadpool & Wolverine bije rekordy popularności, mogąc zostać największą tegoroczną premierą w kinach. Produkcja zebrała już ponad 900 mln dolarów na całym świecie i zmierza do przekroczenia miliarda dolarów jako 56. film w historii. Dla Marvela będzie to największy sukces od czasu Avengers: Koniec gry (nie licząc dwóch ostatnich części Spider-Mana, które zyski były dzielone wraz z Sony Pictures), więc studio będzie chciało jak najdłużej utrzymać film wyłącznie w kinach. Dlatego premiery Deadpool & Wolverine na Disney+ nie powinniśmy szybko się spodziewać.

Deadpool & Wolverine – kiedy film pojawi się na Disney+?

Serwis The Direct postanowił wyliczyć, kiedy możemy oczekiwać debiutu filmu na streamingu. Wzięto pod uwagę liczbę dni, jaka minęła od kinowej premiery do pojawienia się produkcji na Disney+ na podstawie poprzednich filmów. Nowe tytuły z MCU debiutowały na platformie od 47 do 89 dni od swojej kinowej premiery. Najkrócej czekaliśmy na Doktor Strange w multiwersum obłędu, zaś najdłużej na Ant-Man i Osa: Kwantomania, Strażników Galaktyki 3 oraz Marvels. Prawdopodobnie okres 89 dni będzie obowiązywał również przy Deadpool & Wolverine.