Zapomniana seria z Gwiezdnych wojen nieoczekiwanie powróci w 2026 roku. Fani znów będą mogli zapoznać się z kultową historią

W 2026 roku fani Gwiezdnych wojen dostaną wyjątkową okazję, aby sięgnąć do samych fundamentów uniwersum. Na rynku pojawi się obszerne zbiorcze wydanie Star Wars Legends: The Newspaper Strips Omnibus, które po raz pierwszy zgromadzi w jednym tomie wszystkie klasyczne paski komiksowe publikowane w prasie na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku.
Star Wars Legends: The Newspaper Strips Omnibus to kolekcja klasycznych pasków komiksowych ze świata Gwiezdnych wojen
Komiksy te ukazywały się regularnie w latach 1979–1984 i przez długi czas pozostawały w cieniu bardziej znanych serii zeszytowych oraz powieści. Tymczasem to właśnie one odegrały istotną rolę w rozwoju tzw. Expanded Universe, jeszcze zanim to pojęcie na dobre zadomowiło się w świadomości fanów. Był to moment, w którym Gwiezdne wojny zaczęły funkcjonować nie tylko jako film, lecz jako pełnoprawna marka, wykorzystująca różne media.
Nowe wydanie omnibusowe bazuje na odświeżonych i przeformatowanych wersjach pasków, które przygotowało Dark Horse Comics. W praktyce oznacza to podróż do dwóch kluczowych okresów w historii marki. Z jednej strony do czasów, gdy uniwersum dopiero się kształtowało, z drugiej do momentu jego komiksowego renesansu sprzed ponad trzech dekad.
Imponujący tom liczy aż 1096 stron i zostanie wydany w twardej oprawie. Nawet osoby, które posiadają wcześniejsze reedycje tych historii, mogą potraktować nowe wydanie jako gratkę kolekcjonerską. Tym bardziej że po raz pierwszy wszystkie paski prasowe trafiają do jednego, spójnego zbioru.
Premiera zaplanowana jest na lipiec 2026 roku, a termin ten nie jest przypadkowy. Gwiezdne wojny zbliżają się do pięćdziesiątej rocznicy swojego istnienia, co stanowi również przypomnienie, gdy saga była jeszcze świeżym fenomenem, a nie globalną instytucją popkultury.
