Zapomniana seria z Gwiezdnych wojen nieoczekiwanie powróci w 2026 roku. Fani znów będą mogli zapoznać się z kultową historią

W 2026 roku fani Gwiezdnych wojen dostaną wyjątkową okazję, aby sięgnąć do samych fundamentów uniwersum. Na rynku pojawi się obszerne zbiorcze wydanie Star Wars Legends: The Newspaper Strips Omnibus, które po raz pierwszy zgromadzi w jednym tomie wszystkie klasyczne paski komiksowe publikowane w prasie na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku.

Komiksy te ukazywały się regularnie w latach 1979–1984 i przez długi czas pozostawały w cieniu bardziej znanych serii zeszytowych oraz powieści. Tymczasem to właśnie one odegrały istotną rolę w rozwoju tzw. Expanded Universe, jeszcze zanim to pojęcie na dobre zadomowiło się w świadomości fanów. Był to moment, w którym Gwiezdne wojny zaczęły funkcjonować nie tylko jako film, lecz jako pełnoprawna marka, wykorzystująca różne media.