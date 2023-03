Assassin's Creed: Spisek Maga – zamów książkę z kodem i ciesz się 50% rabatem

Jeśli chcecie skorzystać ze wspomnianej oferty, to wystarczy udać się na stronę empik.com, dodać książkę Assassin’s Creed: Spisek Maga do koszyka, a następnie skorzystać ze specjalnego kodu rabatowego: „spisek” . Po wpisaniu hasła cena produktu powinna zostać obniżona o 50% (od ceny okładkowej).

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami książka Assassin's Creed: Spisek Maga trafiła już na księgarniane półki . Okazuje się jednak, że to nie koniec atrakcji związanych ze wspomnianą pozycją. Wydawnictwo Insignis przygotowało bowiem specjalną promocję, dzięki której zainteresowani mogą nabyć nową powieść z serii Assassin’s Creed z 50% zniżką.

Jeśli zamierzacie kupić Assassin's Creed: Spisek Maga z kodem „spisek” i skorzystać z 50% zniżki, to radzimy się pospieszyć. Wspomniana oferta dostępna jest bowiem wyłącznie do 2 kwietnia, a więc do najbliższej niedzieli.