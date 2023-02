Assassin’s Creed: Spisek Maga – książka trafi do księgarni już w marcu

Tę dwójkę dzieli przeszłość tak odmienna, jak to tylko możliwe. Pierrette jest młodą akrobatką, cyrkową artystką z wędrownej trupy, marzącą, by jej imię trafiło na usta mieszkańców Paryża, Londynu, Wiednia – każdego znaczącego centrum towarzyskiego ówczesnego świata. Simeon zaś, to żołnierz, który u wybrzeży Południowej Afryki cudem uszedł z życiem z tonącego HMS „Birkenhead” i sfingował własną śmierć, by za namową tajemniczego jegomościa w pelerynie wyruszyć w podróż do Wiednia. Tam ma odnaleźć bractwo hołdujące jakże bliskim mu zasadom – czytamy w opisie książki