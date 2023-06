Zamierzacie grać w Starfield na Xbox Series S? Słowa Todda Howard Was ucieszą

Na Starfield Direct otrzymaliśmy mnóstwo materiałów i informacji dotyczących nowej produkcji studia Bethesda. Tuż po wydarzeniu potwierdzono jednak, że konsolowa wersja Starfield będzie działać wyłącznie w 30 klatkach na sekundę. Todd Howard ma jednak dobre wieści dla wszystkich posiadaczy Xbox Series S, którzy czekają na wspomniany tytuł.

Starfield wygląda „świetnie” na Xbox Series S, a przynajmniej tak twierdzi Todd Howard

Howard zapewnia, że użytkownicy Xbox Series S nie muszą obawiać się o jakość oprawy wizualnej na wspomnianym sprzęcie. Producent wykonawczy Bethesda Game Studios w trakcie wydarzenia What Next For Gaming (dzięki PureXbox) ujawnił, że w ostatnim czasie ogrywa wyczekiwany tytuł właśnie na tańszej wersji konsoli Microsoftu i gra prezentuje się na wspomnianym sprzęcie „świetnie”.