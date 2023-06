Starfield tylko w 30 FPS-ach na Xbox Series X/S. Bethesda potwierdziła fatalną wiadomość

Na Xbox Series X zagramy więc w rozdzielczości 4K w 30 FPS-ach. Na słabszym sprzęcie Microsoftu, czyli Xbox Series S gra zaoferuje 1440p, również z 30 FPS-ami.

Myślę, że nie będzie to żadną niespodzianką, biorąc pod uwagę nasze poprzednie gry i to, do czego dążymy. Zawsze te ogromne, otwarte światy, w pełni dynamiczne, z mnóstwem detali, w których wszystko może się wydarzyć. I chcemy to zrobić. W Series X w 4K. W Series S w 1440p. Zablokowaliśmy to na 30 FPS-ach, ponieważ chcemy tej wierności, chcemy wszystkich tych rzeczy. Nie chcemy nic z tego poświęcić.

Na szczęście w tym przypadku działa to wszystko świetnie. Często przekracza tę liczbę klatek na sekundę. Czasami jest nawet 60 FPS-ów. Ale na konsolach blokujemy licznik, ponieważ wolimy spójność, o której nawet byś nie pomyślał.

I nigdy nie chcemy poświęcić tego doświadczenia, które sprawia, że ​​nasze gry są naprawdę wyjątkowe. Czuje się z tym świetnie. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak to jest zrobione nawet podczas intensywnych bitwach. Potrzebujemy tego zapasu mocy, ponieważ w naszych grach naprawdę wszystko może się zdarzyć – powiedział Todd Howard.