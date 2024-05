Zaleją nas reklamy również w grach. Electronic Arts powraca do starego pomysłu

Prezes Electronic Arts, Andrew Wilson, podczas ujawnienia niedawnego raportu fiskalnego, oznajmił, że firma rozważa wdrożenie dynamicznych reklam w grach AAA. Mają zostać one dopasowane do użytkowników w oparciu o ich zwyczaje, historię i zainteresowania.

Rynek gier kopiuje od platform streamingowych. Takie subskrypcje jak Xbox Game Pass, czy PlayStation Plus Extra i Premium prawdopodobnie nie powstałyby w takiej samej formie, jak funkcjonują obecnie, gdyby nie popularność Netflixa. W ubiegłym roku kilka serwisów, w tym właśnie Netflix, czy Disney+, wprowadziły do swojej oferty tańszy abonament z reklamami. Użytkownicy wykupując taką subskrypcję, muszą liczyć się, że w ciągu godziny oglądania treści, będą musieli również obejrzeć kilka minut bloków reklamowych. Ten sam scenariusz na razie nie ziści się dla gier, ale Electronic Arts nie zamierza w ogóle rezygnować z tej dodatkowej formy zarobienia pieniędzy i chcą powrócić do starego pomysłu, oferując w swoich grach reklamy.

Co to w praktyce oznacza dla graczy? Tego niestety nie ujawniono. Możemy się jedynie domyślać, czy chodzi o stary i sprawdzony sposób dodawania do gier prawdziwych marek, jak miało to miejsce już dawno temu chociażby w przypadku Burnout: Paradise, Monster Energy w Death Stranding, czy sklepu Adidasa w Marvel’s Spider-Man 2, a może czeka nas wyświetlanie prawdziwych reklam w menu gry, niczym w produkcjach mobilnych.

Niektórzy eksperci uważają, że to naturalny postęp w branży gier, który ma tłumaczyć coraz szybciej rosnące koszty produkcji nowych tytułów. Nawet gdy gra, nie sprzedałaby się w zadowalającej liczbie egzemplarzy, firma wciąż mogłaby zarabiać na osobach, które gry już kupiły, nawet jeżeli te nie wydałyby żadnych dodatkowych pieniędzy na mikrotransakcje.