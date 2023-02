Zack Snyder wróci do uniwersum DC? James Gunn rozmawiał z reżyserem

Pod koniec stycznia poznaliśmy szczegółowe plany pierwszego rozdziału nowego uniwersum DC, tworzonego przez Jamesa Gunna i Petera Safrana. W ciągu trzech lat, począwszy od 2025 roku, otrzymamy aż 11 filmów i seriali. Chociaż większość produkcji zapowiada się ekscytująco, to toksyczna grupa fanów Zacka Snydera kontynuuje swój bojkot nowego superbohaterskiego uniwersum, cały czas namawiając DC Studios i Waner Bros., do sprzedania praw do filmów reżysera Netflixowi, poprzez hasztag #SellTheSnyderVerseToNetflix, aby Snyder mógł kontynuować swoją serię z Batmanem i Supermanem. Do tej kwestii niedawno odniósł się sam Gunn, którzy przyznał, że to „najbardziej zwariowana hasztag wszech czasów”.