Batman i Superman w produkcjach Netflixa? Fani chcą uratowania SnyderVerse

Zack Snyder stworzył wokół swojej osoby prawdziwy kult, który co jakiś czas uaktywnia się w mediach społecznościowych, aby uratować jego superbohaterski świat stworzony dla DC Comics. Reżyser Człowieka ze stali i Batman v Superman: Świt sprawiedliwości otrzymał już w 2021 roku od Warner Bros. możliwość stworzenia swojej wersji Ligi Sprawiedliwości, ale to nie wystarczyło niektórym fanom Snydera. Teraz ta sama grupa walczy o uratowanie SnyderVerse i proszą wytwórnię o sprzedanie praw Netflixowi.

Jeszcze w sierpniu pojawiły się doniesienia, według których prezesi Warner Bros. nie byli zadowoleni z powrotu Zacka Snydera w jego wersji Ligi Sprawiedliwości. Jednym z powodów mieli być toksyczni fani, którzy chcieli stałego powrotu reżysera do DC Comics. Teraz po zmianach kierownictwa w studiu i rozpoczęciu zupełnie nowego uniwersum przez Jamesa Gunna i Petera Safrana, drzwi dla Snydera zostały bezpowrotnie zamknięte.

Fani chcą uratowania SnyderVerse przez Netflixa

Z tego powodu fani reżysera nawołują Warner Bros. do sprzedaży praw do SnyderVerse i zakupu ich przez Netflix. Na Twitterze popularny stał się hasztag #SellSnyderVerseToNetflix, za pomocą którego widzowie prowadzą kampanię, która ma uratować uniwersum Zacka Snydera. Nie wiadomo jednak co na to sam reżyser, który jak dotąd nie odniósł się do sprawy.