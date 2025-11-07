Zaloguj się lub Zarejestruj

Zachwycający film science fiction idzie po Oscara? Pierwszy zwiastun Arco z gwiazdorską obsadą

Radosław Krajewski
2025/11/07 17:00
Już teraz film typowany jest do zdobycia najważniejszych nagród.

Studio NEON zaprezentowało pierwszy zwiastun swojej najnowszej animacji Arco, która już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie wśród krytyków i widzów. Film ma szansę stać się jednym z najgłośniejszych tytułów sezonu nagród, a coraz więcej ekspertów wskazuje, że może powalczyć o Oscara w kategorii Najlepszy film animowany.

Arco
Arco

Arco – pierwszy zwiastun animowanego filmu typowanego do zdobycia Oscara

Za reżyserię odpowiada Ugo Bienvenu, twórca krótkometrażowych animacji, znany z wizualnie dopracowanych i emocjonalnych projektów. Scenariusz napisał wspólnie z Felixem de Givrym, a wśród producentów znalazła się również Natalie Portman, która współpracowała z Bienvenu w ramach studia mountainA.

Film przyciąga uwagę nie tylko unikalną kreską, przywołującą na myśl klasyczne dzieła Hayao Miyazakiego, ale również imponującą obsadą głosową. W angielskiej wersji językowej występują: Will Ferrell, America Ferrera, Andy Samberg, Flea oraz Mark Ruffalo.

Historia koncentruje się wokół dziesięcioletniego chłopca o imieniu Arco, pochodzącego z odległej, spokojnej przyszłości. Bohater przez przypadek przenosi się w czasie do roku 2075, gdzie odkrywa świat pogrążony w kryzysie. Tam spotyka dziewczynkę Iris i jej opiekuńczego robota Mikki, którzy pomagają mu odnaleźć drogę do domu i jednocześnie podejmują próbę ocalenia planety.

Reżyser Ugo Bienvenu w wywiadzie podkreślił, że zależało mu na stworzeniu opowieści o nadziei i empatii w czasach, gdy ludzkość potrzebuje ich bardziej niż kiedykolwiek:

Chciałem pokazać świat widziany oczami dziecka, pełen ciekawości, ale też lęku o przyszłość. Arco to film o tym, jak młode pokolenie może nauczyć nas patrzeć dalej niż tylko na własne problemy.

Produkcja zdobyła już nagrodę Cristal dla najlepszego filmu pełnometrażowego na festiwalu animacji Annecy, a także została zaprezentowana na Cannes i Toronto International Film Festival, gdzie zebrała entuzjastyczne recenzje.

Natalie Portman, pełniąca również funkcję producentki, podkreśliła uniwersalne przesłanie filmu:

Arco jest jak list miłosny do naszej planety i do dzieci, które będą ją dziedziczyć. To historia o przyjaźni, odwadze i sile współczucia.

Film trafi do ograniczonej dystrybucji w Ameryce już 14 listopada, by kwalifikować się do oscarowych nominacji. Szeroka premiera zaplanowana jest na początek 2026 roku.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

