Zachary Levi o krytyce Shazam 2: „to cholernie dobry film!”

Krzysztof Żołyński 1 0

Wygląda na to, że Zachary Levi jest jedną z niewielu osób, które uważają, że Shazam 2 to naprawdę dobry film i godny jest kontynuacji.

Nie ma się co oszukiwać, Shazam 2 okazał się klapą finansową, a Warner obwinia o jego porażkę James Gunna.

Shazam! Gniew bogów nie podbił kin, zarabiając na całym świecie zaledwie 132 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 125 mln USD. Film zarobił nawet mniej od Wonder Woman 1984, która w dniu premiery debiutowała równoległe w kinach oraz na platformie HBO Max w Ameryce. Potwierdza to, że DC ma ogromny problem i przyszłość Shazama nie rysuje się w jasnych barwach.

Recenzja filmu Shazam! Gniew bogów. Superbohaterska ściema Nowy prezes DC Studios ma być winny kiepskiemu przyjęciu drugiej części Shazama w kinach. Warner Bros uważa, że ujawnienie planów ponownego uruchomienia uniwersum DC pod koniec stycznia bieżącego roku, znacząco zmniejszyło „ogólne zainteresowanie publiczności” tegorocznymi superbohaterskimi filmami studia, w tym Shazamem 2. Zachary Levi – Shazam 2 to cholernie dobry film Całkowicie inne zdanie wygłosił ostatnio Zachary Levi wcielił się w tym widowisku w głównego bohatera. Można sądzić, że to właśnie jest powodem mało krytycznego spojrzenia na ten superbohaterski wyczyn. Aktor kocha swój film i chciałby nakręcić trzecią część, ale z powodu kiepskich wyników finansowych nie wie, czy to kiedykolwiek nastąpi. Levi jest zdziwiony tak niską oglądalnością, skoro on sam uważa, że film jest „cholernie dobry”.

GramTV przedstawia: